原标题：打造洋溢生命色彩的课程 献礼新中国七十华诞

为庆祝中华人民共和国成立70周年，山东省利津县第一实验学校举行“耀动青春,点亮梦想”大型活力毽子团体操庆祝活动，展现新时代少年儿童的活力与风采,大力弘扬中华民族优秀传统文化的精髓。

多年来，山东省利津县第一实验学校先后荣获全国优秀校园文化建设先进单位 、山东省规范化学校、山东省教学示范学校、市级教育现代化学校等30多项市级以上荣誉称号。成绩的取得，既是课程与教学改革实践结出的累累硕果，又是生命对生命的荣耀加冕。

一、德育教育让精神更具力量

全面落实“立德树人”根本任务，着眼学生生命发展需求，充分利用学校现有资源，结合学校常规工作精选德育内容，着力将德育课程生活化围绕课程目标，形成三级网络进行课程实施。一是由“五老”志愿者、共建单位德育基地、校外辅导员组合的社会网络。二是校家长管理委员会、家长志愿者形成的家校联系网。三是由学科德育渗融合常规教育而成的学校内部网络。努力构建一个多角度、多侧面、多方位、立体化的德育一体化课程体系，实现全员育人、实践育人、文化育人、学科育人的目标。

二、 课堂改革让课堂充满快乐

基于学校实际和学生特点，学校积极构建了“四六”百分百课堂教学模式。“四”指四个“百分百”教学理念，即：百分百关注、百分百参与、百分百激励、百分百进步。“六”指六个教学环节,即：目标导入、自主学习、合作探究、展示交流、当堂达标和总结评价。学科不同、课堂类型不同，教学模式也不尽完全相同。“四六”百分百课堂教学模式的推行，调动了学生学习的积极性和主动性，学生由以前的被动接受知识变成现在的主动探求和自主探究，实现了由“要我学”到“我要学”的转变，并开始向“我会学”、“我乐学”的方向发展。

三、校本课程让梦想插上翅膀

在落实国家课程的基础上，学校共开设文学、艺术、书法、运动、科技十大类29门校本课程。为便于学生选择，学校开展了“校本特色课程推介大会暨课程自选超市开业典礼”活动。活动首先由教师对自己开发的课程进行推介，学生根据自身的特点，并结合家长的意见，自主选择适合自己兴趣、爱好、特长或需要的校本课程。然后班主任就本班级选课情况进行汇总，并根据学生选课情况反馈给任课教师，最后任课教师再根据学生的特点、特长选择学生。选课成功后实行“走班制”教学，将教学空间障碍打通。这种独具创意的“课程超市”，改变了以往“柜台式”的单一选择模式，让学生拥有更多的自主权、选择权的同时，个性差异得到了充分的尊重和发展。

四、“智慧”教室让课改耀亮闪光

建设具有现代设备的智慧教室。其功能科技智能化十足，为教师提供备课资源管理与共享的一体化备课支撑系统。功能资源涵盖课堂互动系统、知识测评系统，为课程改革和教育教学质量的提升奠定了基础。全面提了信息化水平，为教师教学和学生学习创造了更加良好的环境。

五、课后服务让校园充满温情

小学部扎实推行“四点半课堂”课后服务。教师志愿者全程陪护，组织学生做作业，开展自主阅读、文体、科普、社团活动，以及户外游戏、拓展训练、劳动实践教育等，对个别学习有困难的学生给予辅导，有效解决了学生下午放学后无人看管等问题。初中部开展课后服务。上学期，学校认真落实教育部《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，本着学生完全自愿的原则，初中部下午增设一节自习课，学生通过自主学习，消化一天学习内容，不仅提高了学习效率，而且减轻晚上的课业负担。同时家长志愿者也参与其中，近距离了解孩子的学习状态，感受班级浓厚的学习氛围。

风正劲，扬帆正当时;行路难，上下同欲者胜。利津县第一实验学校正以其顽强的毅力和拼搏的奋进精神，饱蘸心血和汗水推进课程和教学改革，深化素质教育内涵，提升学生核心素养，践行“不忘初心，牢记使命”思想，谱写激情开拓的发展诗篇，向新中国70华诞献礼！（通讯员 李玉会 毕作刚）

图为利津县第一实验学校大型活力毽子团体操在东营市第十一届运动会开幕式上展演。

(责编：郝孟佳、熊旭)