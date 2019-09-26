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287个项目入围第五届大学生创新创业大赛全国总决赛

2019年09月26日09:30  来源：新京报
 

9月25日记者获悉，教育部近日公示第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛入围项目，高教主赛道166个项目、“青年红色筑梦之旅”赛道61个项目及职教赛道60个项目入围，共计287个项目入围。

据公示名单，高教主赛道入围项目包括来自北京大学的《天地一体智能无人机不间断巡检系统》项目、来自清华大学的《清芯未来——气体传感器及其芯片》等4个项目等；

“青年红色筑梦之旅”赛道入围项目包括中国传媒大学的《“光明影院”无障碍电影制作与传播》项目、河北农业大学的《保果优》项目等；

职教赛道入围项目包括北京财贸职业学院的《军友驿站：退役士兵就业职业能力提升平台》、天津市职业大学的《油光光改性纤维球》项目等。

据悉，第五届大赛的主体赛事包括高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、国际赛道和萌芽板块。大赛采用校级初赛、省级复赛、全国总决赛三级赛制（不含萌芽版块）。

初赛复赛时间在今年6—8月，全国总决赛设置在今年10月中下旬。大赛专家委员会对入围全国总决赛项目进行网上评审，择优选拔项目进行现场比赛，决出金奖、银奖、铜奖。

另外记者了解到，高教主赛道每所高校入选全国总决赛项目总数不超过4个，“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、国际赛道（国内外双学籍类）、萌芽板块每所院校入选全国总决赛项目各不超过2个。

（冯琪 校对 付春愔）

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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