本报北京9月25日电 （记者倪弋）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨25日在全国人大常委会高等教育法执法检查组全体会议上强调，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化高等教育法实施和监督，为高等教育改革发展营造良好法治环境。全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海、陈竺、蔡达峰出席会议。

王晨指出，教育是国之大计，党之大计。以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，提出了一系列新理念新思想新观点，为新时代教育事业发展提供了指引和遵循。坚持党对教育事业的全面领导是我国高等教育健康发展的重要保障。高等教育法开宗明义地确立了高等教育的社会主义办学性质、办学方向，确立了高等学校党委领导下的校长负责制，要坚定不移地依法贯彻实施。

王晨强调，高等教育法执法检查是此法实施20年来开展的第一次检查，是落实党中央决策部署的重要举措。执法检查紧扣法律规定，坚持问题导向，压实法律责任，探索运用全面检查、随机抽查、第三方评估相结合的方式，深入了解高等教育法实施的一手资料和真实情况，并提出了有针对性的加强法律实施的意见建议。要做好执法检查报告提请全国人大常委会审议工作，抓好整改落实，确保取得实效。

《 人民日报 》（ 2019年09月26日 02 版）

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