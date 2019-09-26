北理工学生研发灯光秀“祝福祖国”

北京理工大学在中关村校区举办了“祝福祖国”灯光秀活动 （李凯祥/摄）

9月25日晚，“我爱中国”“70周年”“祖国万岁，人民万岁”等动态变化的巨幅字体，展示在北京理工大学大学生1号公寓楼北侧楼面，学生自主研发灯光控制及显示装置，表达对伟大祖国的诚挚祝福。当日，北京理工大学在中关村校区举办了“祝福祖国”灯光秀，该活动由党委学生工作部、自动化学院联合举办。

活动现场，“红色基因，奋斗传统，薪火相传，祖国共奋进，与时代齐飞扬”等动态变化的巨幅字体以“灯光秀”的形式滚动、闪现在北京理工大学大学生1号公寓楼北侧楼面。“2007年毕业季时，我还是一名学生，就住在这个楼里。当时和其他同学一起通过手动控制灯光拼出‘再见北理工’，那次‘灯光秀’活动在毕业生中广泛流传，很多学生在毕业多年后依然对那个画面印象深刻。值此中华人民共和国成立70周年之际，我们便想到了用‘灯光秀’活动来调动学生对祖国的热爱之情，想法一提出，学生便积极响应，觉得既有意义又有意思。”北京理工大学自动化学院团委书记金林剑说。

记者现场了解到，此次的“灯光秀”活动由北京理工大学自动化学院潘淼鑫、王向阳等6位学生自主研发灯光控制及显示装置。6位学生运用专业学科中学到的模拟电路、数字电路等知识设计了整套的灯光系统，整套系统不需要手动操作，而是通过机器自动控制进行灯光展示。经历了硬件设计、购买物资、软件调试等多个环节，历时近三个月完成了此次“灯光秀”活动的准备工作。“特别开心能用自己学到的知识参与到为祖国庆生的活动中，感觉很有意义。” 北京理工大学自动化学院研一学生王向阳说。

另外，此次“灯光秀”活动中，除了“70周年，祖国华诞，伟大祖国，繁荣昌盛，矢志强国，爱国奋斗，不忘初心，牢记使命”等表达对祖国热爱之情的字样外，还融合了“贪吃蛇、俄罗斯方块”等游戏因素。“我们想通过学生熟知的小游戏来增加本次活动的趣味性，从而更能调动大家的热情。” 北京理工大学自动化学院研一学生潘淼鑫说。

值得注意的是，“灯光秀”活动的结尾还设计了彩蛋环节，即通过36幅画面拼图的方式展现“中国地图”，活动结束后将在北京理工大学官方平台为大家进行揭秘，呈现出“中国地图拼图”的完整拼成画面效果图。

（李丽霞）

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