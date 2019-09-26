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家长先送礼后举报，教师身正则不怕“挖坑”

2019年09月26日09:17  来源：新京报
 
原标题：家长先送礼后举报，教师身正则不怕“挖坑”

“瓜田不纳履，李下不整冠”，身为老师，最好的自我保护方法就是谨守职业规范。

老师被举报“收礼”面临调岗，家长们却百般请愿挽留——昨天，一则看似“矛盾”的新闻引发关注。

据南方都市报报道，深圳市南山区某学校六年级一位班主任被某家长举报“收礼”遭到校方的调查。但数位家长反映，这名班主任一直以来公平公正，深受学生们爱戴，此次遭到班上某位家长的陷害，是因为没有满足这名家长要孩子当班长、评优等不正当要求，希望校方还班主任一个公道。目前，当地教育部门已介入调查。

据一位家长转述，举报者提出老师收受过其赠送的礼物，还对他家孩子冷暴力；另一位家长则表示，这是场“陷害”：“那位家长以前一直和老师以闺蜜相处，送过几次礼物，比如商场标价500元的包，但老师每次都有回礼，有次送回了一个价值800元的玩具飞机，而家长却把每次送礼的截图都保留下来。”

老师也是普通人，在亲友之间收礼回礼实为人之常情。若这名家长与老师之间果真存在“闺蜜之情”，你给我送个包包，我给你送双鞋子，礼尚往来，也是人情交往中的常事。但这位班主任恐怕没想到的是：你待对方如闺蜜，对方待你如“宿敌”。留下送礼截图，进而以此相要挟；纵然有回礼，但无心保留证据，百口莫辩。

老师收礼遭家长举报后被查处，之前媒体也曾有过报道，2017年1月28日（正月初一），广东连州一班主任因此前多次拒绝家长要求给其孩子调换座位，收到学生家长发来的88.88元的微信红包，以为是春节期间，属于礼尚往来，于是点开后马上回赠90元红包，但家长没领取，然后截图举报老师收红包。虽然这名老师最后在舆论的支援下，免予纪律处分，但仍作出了给予其诫勉处理的决定。

毫无疑问，先“挖坑”式送礼、后恶意举报的行为跟正义不沾边，也绝不应被鼓励。特别是截图不截全、不合乎事实的举报，若在诬陷之列该治理就得治理。

这事对很多教师也是警醒：家长与老师之间的关系与亲友不同，可近可远、可松可紧、可真可假，这其中难免产生信任风险。古人云“瓜田不纳履，李下不整冠”，身为老师，最好的自我保护方法就是谨守职业规范，在处理生活问题时也要考虑到职业的特殊性，避免落人口实。

不知道家长发来红包的真实意图，无论如何都不能点开；即便是闺蜜送的礼物，考虑到闺蜜的孩子在本班，也不妨明确拒绝、说明缘由——真正的闺蜜不会刻意让人为难。

如今调查正在继续，期待此事以不偏不倚、让人信服的处理结果收尾。而教师们也宜从中得到启示：对很多老师来说，私人生活和工作职责之间无法全然隔离，中间还有不小的模糊地带，处理不慎就可能生活与工作同时受波及。最优的解决方式是明确界限，与工作挂钩的私人来往要特别注重规范，凡事大方、正直应对，家长和老师之间也能少些揣测和猜疑。（朱忠保 教师）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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