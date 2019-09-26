原标题：不给本科生上课的教授就该“下课”

教育部将出台新规,大学教授和副教授连续3年不给本科生上课,将被清理出教师系列。9月23日,教育部高教司司长吴岩出席北京外国语大学非洲学院和亚洲学院成立仪式时透露,为了让中国的高等教育追上世界最强的国家,必须让大学的“金专、金课、金师”随处可见,让“水专、水课、水师”无处安身。

“清理令”即将到来,本科教育更有“未来”。高教大计、本科为本,本科不牢、地动山摇。本科教育的重要性、必要性、强迫性无需赘述。然而,知易行难,如果没有一系列强硬的措施来促进与鞭策,就难以让本科教育真正强起来。不上课的教授就该“下课”,“清理令”的目的在于,让大学教授和副教授回到课堂上,履行自己“教”与“授”的职责,更好地发挥教书育人的功能。只有教授和副教授等师资力量倾注甚至专注于本科教育,本科教育才能行稳致远。

教授上课是教育的守正。大学之大,不在大楼,而在大师；大学之大,不在大楼之大,而在大师之大。大学精神的精髓在于以优秀的师资力量培养出优秀的学生,以先进的教学教育手段塑造出有用的人才。一个脱离课堂的教授、一个远离学生的大师,其实是“不尽职责的”。当然,教育教学有越来越多的形式,有人会说,教授和大师完全可以用其他形式教学,然而,“形式千万条,课堂第一条”,课堂教学是最基本的、最基础的。抓本科的课堂教学可谓高等教育的守正。

教授上课是量变,成就“金课”是质变。教授和副教授给本科生上课,并且进入常态化,这是提升本科教学质量的基础,是一种“量变”。需要提醒的是,仅仅走上课堂讲课还是不够的,不排除有的教授“糊任务”,或者迫于“清理令”而带着情绪上课等,必须防患于未然,让上课、上好课、成金课一气呵成。只有带着立德树人的责任上课,带着打造金课的使命上课,才能确保上课质量,才能让本科教学产生质变。

只有“以本为本”,高水平的高等教育才能实至名归。“不参与本科教育的教授不是合格的教授”,从思想共识到教育共识和机制共识,可谓迈出“以本为本”的关键性一步。让高校的教师热爱教学、倾心教学、研究教学,以本科教育为基础平台,潜心教书育人,此为固本之策、培元之方。本科教育是大学的根和本,本科教育是高等教育的起步,起好步才能带好头,有高水平的本科教育,才有高质量的高等教育。

(责编：郝孟佳、熊旭)