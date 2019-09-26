原标题：绑蟹能手捆一只仅需3到5秒 用“速度”实现月入过万

进入9月，各地迎来螃蟹销售旺季，绑蟹工这一职业也进入了大众视野。近日，一段工人阿姨拿绳子绑螃蟹的视频在网上热传，视频中绑蟹工动作熟练，三两下就绑好了一只螃蟹。工人介绍说，自己一天最多能绑一千多只，月收入一万多元。

9月25日，北京青年报记者搜索各大招聘网站发现，9月开始，各大绑蟹养殖地开始涌现“高薪招聘绑蟹员”相关的招聘启事。岗位介绍显示，该工作主要负责把养殖场的大闸蟹捆绑起来，防止蟹脚挣扎和脱落，同时也方便包装和发货，工作时间多为早上9点至晚上10点，两班倒，“月薪4000元+包吃+年终奖”。

52岁的李女士是养殖场的一名专业绑蟹工，她在养殖场里是出名的“绑蟹好手”。李女士介绍，今年已经是她绑蟹工生涯的第七个年头，现在对于这个工作已经游刃有余。“每个人绑好一只螃蟹的时间都不太一样，我是比较快的，只要3到5秒，慢的需要十几秒。”

北青报记者了解到，根据每天的销量不同，绑蟹工每天的工作量和工作时长也不同。平均下来，李女士所在养殖场里面的绑蟹工每天会绑一千多只螃蟹，按照养殖场每绑一只螃蟹三毛的价格计算，月入一万多元也很平常。

据昆山市某养殖场的老板张先生介绍，相比往年，今年大闸蟹的价格有小幅上涨，同时受气候和水质等因素的影响，产出螃蟹的个头要更大。（记者 孔令晗 实习生 孙健祎）

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