原标题：养育孩子究竟什么是最重要的

联合国儿童基金会供图

对于年幼孩子的家长来说，在享受美好、快乐亲子时光的同时，往往还会感受到带孩子的辛苦、压力和疲惫，也会有不尽如人意的时候，但这一切的付出都是值得的。相对于争取“完美时刻”或争当“完美父母”，家长多花时间陪伴孩子，为孩子提供必需的营养、早期启蒙与保护，即“营养、玩乐和关爱”显得更为重要。

日前，联合国儿童基金会在全球发起了首个亲子月庆祝活动，这是为赞美全世界父母和家庭中其他养育人在育儿方面的付出而设定的节庆活动。就“育儿”的话题，联合国儿童基金会驻华办公处卫生、营养、水和环境卫生处处长安诺接受了本报记者的专访。

记者：为什么这次选择“完美、不完美”的概念来进行宣教，在世界范围内，有很多父母都有关于“完美父母”和“完美孩子”的困扰吗？有没有什么研究依据？

安诺：儿童早期发展十分重要，哪怕这些早期发展活动进行的方式和过程不尽完美，与想要实现的育儿目标还有距离，都对儿童有着至关重要的影响。育儿是一件疯狂的事情，初为人父母的年轻人会手忙脚乱，无法沟通的育儿过程也难免令人沮丧，但是小孩子滑稽有趣和可爱粘人的表现则能使父母乐此不疲地进行早期陪伴和照料。这个过程充满了斗争与和解，疲惫与愉悦等情感相互交织。

“完美父母”不现实，“完美孩子”也不现实，但没有关系。重要的是，你要尽最大努力为孩子提供成长所需的养分，保护和关注孩子，让他们免于伤害、暴力和虐待。更重要的是，要多与孩子进行互动，和他们分享书中的故事，在吃饭和玩耍等日常活动中多与孩子交流。上述这些基本要素对孩子早期的发育乃至今后一生的成长都会产生积极和深远的影响。

在多个学科领域的大量研究发现，儿童、青少年和成人阶段的身体及心理健康、创造能力，都形成于孕育阶段到三岁之前。许多父母努力想让自己能够与孩子相处更长的时间。与其追求完美，不如尽可能将宝贵的时间花在与孩子吃饭、陪他们玩和真正关爱他们上来。这些在孩子早期成长阶段看似不完美的时刻，将是你日后回忆起来最珍贵的时光。记住，在孩子眼里你永远第一。

记者：在全球范围内，早期育儿领域最值得的关注的问题有哪些？

安诺：孩子出生后的头1000天是他们成长最重要的时刻。在儿童成长初期，尤其是从孕育到三岁这个阶段，他们需要充足的营养、父母的保护和对大脑发育的刺激。在这一阶段，孩子的大脑以惊人的速度建立新的神经元连接，每秒超过100万次，这是以后都不会再重现的速度。

一项科学研究也表明，人体大脑80%的功能在三岁前形成。在这个大脑成长的阶段，神经系统连接受到基因和成长经历的共同作用。这些经历换句话说就是良好的营养，受到的保护以及说话、玩耍和照看人响应对儿童大脑形成的刺激。先天基因与后天培养的结合构成了儿童未来成长发展的基础。我们不能改变我们的基因，但我们，尤其是父母，能够通过优化后天的培养方式来保证我们的孩子充分发挥他们的潜能。

在实际操作中，后天培养意味着父母对孩子持续稳定地关心，特别是要保证每个孩子都不能有被母亲忽视的感觉，无论是父母还是照看孩子的其他人（保姆、老人等）都应抱有责任感并付出感情，育儿不是简单地保证儿童吃饱，重要的是有责任心地让孩子摄入的营养均衡、充足，除了保证身体健康之外，还要为孩子不断创造学习的机会，构建良好的成长和学习环境。

简单而言，育儿的关键就是三个要素——“营养”“游戏”和“关爱”。然而，在全世界范围内，许多儿童仍然缺乏大脑成长发育所需的这三件事。根据最新的全球统计，大约2.49亿五岁以下的儿童处于难以发挥自身潜能的风险中。根据《柳叶刀》的统计显示，中国有1700万，排名世界第二（2016年数据）。这种情况在贫困的偏远乡村则更加严重，有四分之一到三分之一的三岁以下儿童，由于贫困、营养不良、缺乏心理刺激及糟糕的养育环境而产生上述风险。事实表明，我们没有像关注儿童身体健康那样关注他们的心理健康。联合国儿童基金会是一个致力于实现儿童生存权、发展权、参与权和受保护权的联合国机构。我们非常重视促进儿童早期发展的工作，并希望携手各方合作伙伴共同应对这些挑战。

记者：现代人的育儿焦虑是全球普遍性的吗？不同的国家在育儿方面的困难有何差异？

安诺：为人父母是世界上最重要的一项工作。每个孩子都有被养育的需要和权利。养育意味着为儿童成长发展提供源源不断的关爱和支持。初为人父母意味着要面对成千上万的新问题。我们之所以推动“育儿无关完美”的活动，就是为了帮助父母以及看护人让孩子拥有良好的人生开端。我们也有权威的育儿专家来帮助他们。为他们提供帮助孩子度过成长最关键的头1000天所需要的可靠且实用的信息。

当今社会，由于妈妈们日益增加的就业和职业发展需要，养育焦虑确确实实存在。迄今为止，大量事实证明，父母的心理健康和育儿积极性对于儿童的早期发育至关重要。工作很忙的父母可能需要让他人看孩子，但是无论是谁来看孩子，都要具备一种能力，那就是能够快速认知儿童的需求并作出恰当的回应，对孩子的处境能感同身受，并对孩子的探索、依赖和对立给予合适的反馈。

如果父母处于焦虑易怒的不健康心理状态下，他们很可能对孩子的反应缺乏敏感度，减少与孩子互动或者是发怒等刺激的行为，都会对孩子的健康和发育带来消极的影响。我的建议是，“暂停一下，冷静下来”，认识到你的孩子是独一无二的。珍惜与孩子在一起的时光并充分利用这些时间和孩子相互玩耍、沟通和关爱他们。

记者：联合国儿基会为何发起一个全球范围内的亲子月活动，这一活动在不同国家和地区有何不同？

安诺：这是我们第三年举办“成长早期至关重要”的系列活动之一，也是第一次发起亲子月的活动。这次亲子月活动的目标：一是唤起父母、政府机构和私营部门的正确认识，主要是对于早期儿童成长所需营养、保护及大脑刺激的重要性的认识；二是支持并放大父母们的声音与需求，促使政府和商业决策者采取对家庭和育儿需求更加友好的劳工政策；三是建立一个网络上的家长社区，以满足家长对可靠、相关和实用育儿信息的需求。

在儿童成长的头几年，大脑发育异常活跃，这段时间提供了一生只此一次的机会，让我们能培养儿童的学习能力，帮助他们健康成长，并让他们具备在未来回馈社会的能力。

我们在全球传递着同样的信息，国家和地区可以根据自己的需要举办不同的活动。我们有一段来自贝克汉姆的视频，呼吁大家认识到育儿以及加速制定相关家庭友好政策的重要性。在全球范围内庆祝亲子月的过程中，联合国儿童基金会将发起一项民意调查，研究什么样的家庭政策能够促使父母有更多时间陪伴孩子。

在中国，我们有一个有趣的视频，捕捉了孩子们调皮捣蛋的“不完美时刻”。我们还有一个有趣的社交活动，邀请父母在社交媒体平台上分享其经历过的“不完美时刻”。例如，联合国儿童基金会哈萨克斯坦办事处正在开展一项为期一年的育儿活动，每月将有一位有影响力的育儿专家在社交媒体账号上发帖，同时每周为父母举办一次育儿能力挑战，并分享更多积极的育儿经验。

记者：回顾历史，联合国儿基会从成立之初到现在，世界范围的儿童状况发生了怎样的变化？联合国儿基会的工作重点发生了哪些转移，未来还有什么样的预期？

安诺：70多年来，我们一直致力于改善世界各地儿童及其家庭的生活状况。世界已经发生了巨大变化，但孩子们的基本需求其实没变。联合国儿童基金会的工作重点会根据随着世界各地儿童的需求而设定。

通过与世界各地伙伴的合作，我们已经为儿童的生活水平显著提升做出贡献，例如：自1988年以来，全球小儿麻痹病例减少了99%；自1990年以来，5岁以下儿童死亡率减少超过50%；今天能喝上更加清洁饮用水的人数比1990年多了26亿。

但是，虽然取得了不少成就，在全世界范围内仍然有许多儿童被遗漏，这就是为什么我们在世界上一些最艰苦的地方日复一日地工作，帮助那些处于困境中的儿童，给那些最需要被关爱的儿童以温暖。我们为挽救他们的生命而工作。我们为让他们免受伤害、健康成长而工作。我们为了让他们拥有一个被关爱、被呵护、健康、能受到教育以及能挖掘自身潜能的童年而工作。这就是联合国儿童基金部永不放弃一直在做的事情。

安诺简介：

安诺（Anuradha Narayan），联合国儿童基金会驻华办事处卫生、营养、水和环境卫生处处长。

安诺拥有美国马萨诸塞州塔夫茨大学的全球饥饿、营养不良和发展以及国际关系双硕士学位。加入联合国儿童基金会驻华办事处之前，安诺在联合国儿童基金会驻孟加拉国办事处担任营养处处长。此前，她曾担任美国海伦凯勒基金会驻肯尼亚区域副主任，在美国华盛顿特区担任美国国际开发署资助的全球营养项目SPRING的副主席。安诺还曾在救助儿童会工作了7年。安诺20多年的职业生涯，工作足迹遍布4大洲，工作内容涵盖了公共卫生、人口服务、营养、领导力和管理等诸多领域。（本报记者 李盛明 何思阳）

(责编：郝孟佳、熊旭)