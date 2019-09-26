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视力作为“成绩”上报，倒逼校园近视防控

2019年09月26日09:15  来源：新京报
 
原标题：视力作为“成绩”上报，倒逼校园近视防控

　　学生视力纳入体质监测，势必会倒逼各级政府和学校切实重视起来，努力保护青少年视力健康。

　　北京市教委日前发布通知，将按照各区中小学生总数按比例从CMIS电子学籍库中随机抽取约5.2万名中小学生，在10月15日至11月8日进行体质健康监测，覆盖各区小学一年级至高中三年级的12个学段。其中，视力指标将作为“成绩”，首次被要求采集上报。

　　2014年，教育部出台了《学生体质健康监测评价办法》，要求各地要将学生体质健康监测评价纳入教育现代化指标体系。

　　多年来，学生体质监测一直以身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈等指标为主，以此反映学生的身体形态、身体机能、身体素质等方面情况。这样的指标体系看似全面，却忽视了视力指标也是学生体质健康的一项重要内容。

　　在联合国世界卫生组织制定的健康十大标准中，就包括“眼睛明亮，反应敏捷，眼睑不发炎”。目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。高中生和大学生的近视率均已超过七成并逐年上升，小学生的近视率也接近40%。面对近视率持续上升的严峻形势，学生视力不应继续成为体质监测的盲区。

　　而北京市中小学生体质健康监测中，视力指标首次作为“成绩”采集上报，让人眼前一亮。虽然体质健康监测和学生体质健康测试不同，后者是面向所有学生进行，测试成绩列入学生档案，成为综合素质评价、评先评优的重要依据，前者只是抽取部分学生，监测结果不会与个人利益挂钩，但学生视力纳入体质监测的破冰意义并不容小觑。

　　一方面，能够提高主管部门和学校的重视程度。学生体质监测，并非走走过场，测了白测。根据规定，学生体质健康监测评价工作纳入政府教育督导内容和评估指标体系，作为对各级各类学校进行评优、表彰的基本依据。对学生体质健康水平持续三年下降的地区和学校，在教育工作评估和评优评先中实行“一票否决”，还将依法依规予以问责。

　　学生视力纳入体质监测，势必会倒逼各级政府和学校切实重视起来，严格落实教育部等8部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，减轻学生学业负担，强化户外体育锻炼，努力保护青少年视力健康。

　　另一方面，有助于纠正广大家长的认知误区。“近视不是病，大不了戴眼镜”的观念在不少人头脑中根深蒂固。有些家长放任孩子玩手机、打游戏，沉迷于各种电子产品；还有的给孩子报各种辅导班，买大量教辅资料，使得孩子眼睛很难得到放松调节。

　　事实上，视力不良也属于体质不良，近视不仅会对学习生活造成影响，还容易引发其他疾病。学生视力纳入体质监测，对于广大家长无疑是一记提醒，必须积极了解科学用眼护眼知识，帮助孩子养成良好用眼习惯，加入到学生近视防控网络中，让孩子拥有更健康的身心体魄。（张淳艺）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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