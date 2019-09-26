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没有手的“手艺人”：拒绝“啃老”,用双臂捏出幸福人生

2019年09月26日09:13  来源：扬子晚报
 

受访者照片

米先生和他捏的面塑娃娃

都说“心灵手巧”，巧手做出来的东西总是让人惊叹。但有这样一名男子，没有双手，却能用小臂“捏”出精巧的面塑娃娃，让人佩服，也让人感动。二十多岁的时候因意外失去双手的他没有悲观，而是坦然平静地接受了事实。在基本适应了生活后，他决定出去自力更生，而不是在家“啃老”。

如今，他有了美满的小家庭，有贤惠的妻子和两个可爱的孩子——一个不向命运低头的汉子，靠勤劳的“双臂”赢得了自己的幸福！

无手面塑师

摆摊捏娃娃不定价 顾客看着给

陕西西安回民街上，每天傍晚6点左右，37岁的米先生都会带着一个塑料盒子前来摆摊，盒子里的工具很简单，只有一个用来捏黏土的塑料面板和一把雕刻用的小刀。虽然没有双手手掌，但他却能用小手臂熟练地把黏土搓成形，平平无奇的泥团加彩后，在他的手里变成了娃娃的身体和眼睛。

相比较其他的面塑，米先生捏出的娃娃虽然模样简单，但身体都胖乎乎的十分可爱，这其实是他自己琢磨出来的样子。米先生告诉紫牛新闻记者，面塑是门手艺活，面团在师傅手中经过捏、搓、揉、掀等步骤，再用小竹刀灵巧地点、切、刻、划，塑成娃娃的身、手、头、面。制作特别精巧的面塑还需要用上很多不同的工具。不过几分钟，栩栩如生的娃娃就成型了。此前，米先生一直用面团作为原材料，但近几年黏土的质量一直在提高，和面团做出来的效果差不多，价格却相对较低，因此改用黏土制作。

因为没有手指，米先生没法完成特别精细的雕刻工作，他都是先对比卡通娃娃的照片，构思出自己脑海中的面塑形象，再做出风格各异的娃娃，然后选择最合适的一款，在家反复练习后再到街上做好卖给游客。“摆摊的面塑都是现捏，所以娃娃的形状很关键，圆圆的模样没手指也能捏得快，而且很可爱，不会让买的人等太久。”米先生如是说。

紫牛新闻记者了解到，米先生摆摊会一直到夜里12点结束。他说，目前捏一个娃娃的时间在5至7分钟，一个晚上能做三十几个。较为特别的是，米先生捏的娃娃不定价格，他笑言，十年前手艺笨拙，给顾客做的第一个面塑不好看，当时不太好意思报价，就让人家看着给，此后十年间便一如既往，成为了习惯。“10块、20块给的比较多，每天的材料全都做成娃娃不带回家，剩下卖不出去的就送给喜欢的人或者小朋友。”米先生告诉紫牛新闻记者。

不向命运低头

截肢后为证明自己，离家生活一周

米先生告诉记者，他捏面人已有十年。是这门手艺让自己真正成为一个独立、不用依赖父母照顾的人。

米先生是河南商丘人，2003年，才二十多岁的他和朋友在一处3楼的平台玩耍，不慎碰到没有防护的高压电线，双手被高压电击中，面临截肢。

这个消息让米先生的父母无法接受,但米先生却平静地接受了这个现实，他的想法很“佛系”：既然医生说必须截肢，那就学着过没有双手的生活。术后，截肢的米先生回到家里，因为心疼，父母开始对他倍加关心和照顾，生活起居，事无巨细。刚开始学习用余肢吃饭、洗澡和换衣服时，米先生很不适应，总觉得自己变得笨拙，需要父母帮忙，花费的时间也比以前多了几倍。此外，截肢后皮肤有创面，比较脆弱，反复练习也会导致红肿和出血，这让家人更加担心，恨不得什么事都帮他去做。在家待了两年，米先生慢慢掌握了所有的生活技能，于是向父母提出想要外出谋生，不愿意成为家庭的负担。没料到，这一想法却遭到了二人的极力反对。

“爸妈认为没有手在外面找不到工作，一个人不方便，照顾不了自己，哪儿都不让我去，就希望我留在家里。”米先生告诉紫牛新闻记者，对父母的过分担心他能够理解，却无法赞同。二十多岁的大小伙就开始“啃老”，难道要靠父母养一辈子吗？为了证明自己能够独立，米先生和父母“谈条件”：如果他能离开家一个人去外地生活一周，就可以出去打工。拗不过儿子，米先生的父母只能同意。

米先生对紫牛新闻记者说，他从小就见电视上介绍江南地区的美景，尤其对“烟花三月下扬州”印象深刻。2005年，米先生选择从河南坐火车出发，在南京转车后到达扬州，在当地做了个徒步背包客，走遍扬州的大街小巷后，又再次回到家里。这次，父母也被儿子的决心感动，终于不再反对。

山东学艺屡遭拒 执着打动师傅

“我选择以捏面塑为生，是因为常常在旅游景点和逛庙会时遇到这样的手艺人，看似普通的面团在他们灵巧的手下变成各种栩栩如生的物件，令人着迷。”米先生说。

无巧不成书，有位朋友得知米先生的想法后，说认识山东菏泽一位面塑师傅，可以引荐一下，于是两人相约前往。初到山东时，师傅热情地接待了米先生，听闻来意后却连连摆手拒绝。面塑手艺人最重要的就是双手，而米先生截肢后没有了手掌，根本无法捏面人。考虑到米先生远道而来，师傅留他住在家里，看一看做面塑娃娃的过程，“你想玩几天都可以，但没有手指真的教不了。”

米先生没有放弃自己的想法。

师傅用手掌将面团滚成精巧的形状，短短几分钟就能捏出逼真的花朵、活泼的娃娃、可爱的动物，再用小刀雕刻出眉眼口鼻，造型简洁生动、逼真传神。这种技法深深吸引了米先生。

“师傅被我磨得没办法了，就给了一点材料让我先试试看。”米先生告诉紫牛新闻记者，因为自己没有手掌，师傅不清楚怎么教，就挑选了一些简单的花草样式，亲身示范捏、搓、揉、掀等技巧，最后将做出来的成品作为样板，让米先生照着做出来。

刚开始接触时，米先生用手臂在桌上怎么都揉不成想要的面团，不是长了就是扁了，整个下午胳膊都酸了，只能勉强做出来一朵歪歪扭扭的花。师傅本以为他会放弃，没想到米先生却非常执着，做一个不行就多做几个，直到深夜。花朵学会后，师傅又教他孙悟空、猪八戒等人物的制作。因为需要小刀刻画出眉毛、眼睛的样子再粘到面塑娃娃的脸上，米先生就用嘴衔着小刀，在手臂的支撑下雕刻出需要用到的各种形状。

“师傅领进门，修行在个人”，在掌握了基本的技巧后，米先生开始自己摸索。从山东回到河南老家后，米先生闭门在家半年，对着师傅指导过的面塑，并在网上找到相关图片反复练习后，最终做到用时5分钟左右捏出一个成品的面塑娃娃。

憧憬未来

梦想有自己的店铺 不再和家人分离

自此，米先生开始在街边摆摊捏面人，自力更生。起初，米先生也有点不好意思，没有手掌的面塑师傅会吸引许多人围观，偶尔有人会问起他的过往遭遇，米先生也不避讳，细细讲述自己此前遭遇的伤痛。不过，曾经对生活短暂的迷惘和困苦，逐渐融化在一个个可爱的面塑娃娃里。

对米先生而言，手艺人是一个无法估算学习时间的职业，虽然捏面塑是走街串巷的传统手艺，但想要作为一种文化的传承，既要继承老一辈的面塑特点，又要不断发展与创新，成为不同时代里大人和孩子都喜欢的东西。米先生告诉紫牛新闻记者，他经常关注最新出来的电影和动画片里“萌萌哒”的人物，然后对着手机上的照片在家练习上一段时间，再出来摆摊做给游客，像《捉妖记》里的胡巴、《超能陆战队》里的大白，还有之前大热的哪吒。

如今，米先生已经按照他曾经期望的那样，可以独立在外生活，不用父母照顾和担心。眼下，他已经拥有了一个美满幸福的家庭，在河南的家里，米先生有贤惠的妻子和两个可爱的孩子。但为了生活、为了家庭，他不得不常常离家到其他城市摆摊捏面塑赚钱，他现在在西安摆摊，但等冬天到来时，米先生准备前往广州。

有人说，看见他脸上的笑容，感觉到特别阳光，有种发自内心的对生活的善意。米先生笑着对紫牛新闻记者说：“虽然很早就截肢了，但我从来没有产生过生活很艰难的想法，也没有特别绝望的时候，我脑海里只是想着怎么样去好好生活，然后努力靠自己解决这些问题，挺开心的。”米先生表示，他很憧憬未来的生活，希望以后能有一个属于自己的面塑娃娃商铺，这样就不用和家人分离，在外漂泊的日子，思念往往是最熬人的。（记者 郭一鹏 见习记者 艾陆琦）

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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