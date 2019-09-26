原标题：“妈妈工厂”留下妈妈 让留守儿童告别留守

改变农民工“有家的地方没有工作，有工作的地方没有家”

“妈妈工厂”留下妈妈 让留守儿童告别留守

新学期开学了，清晨6点，家住武汉黄陂区王家河街的黄红霞就起床了，准备好早餐，喊起儿子一起吃过之后，她把儿子送进了就读的小学。上午7点半，她准时来到工厂，一天的工作开始了。中午下班，她从学校接回儿子，吃过饭送到学校，她再上班。下午4点半，黄红霞把放学后的孩子接到工厂，和其她工友的孩子一起写作业，等着妈妈们下班了，跟着妈妈回家。

这样的陪读生活，曾经是黄红霞的奢望，如今，因在家门口找到一份工作，让她和很多打工妈妈返乡回到孩子身边上班，让留守儿童不再留守。

留守儿童迎回了打工妈妈

大女儿就因为黄红霞外出广东打工而成为一名留守儿童。至今黄红霞都心中愧疚，“大女儿没这个福气，她小的时候我不在她身边。”此前十多年，黄红霞为了生活在广东一带服装厂打工，每年和女儿团聚的日子用手指都数得出来。“每次坐车要离开家，大女儿都会抱着我的腿不停地哭。”儿子出生后，黄红霞暗下决心不能让儿子“重蹈覆辙”。正是这个时候，她找到了现在的工作。

这份工作源自一家被称为“妈妈工厂”的企业，由向京艳和妹妹向艳宁创办。谈起筹备初衷，作为曾经外出打工让女儿成为留守儿童的向京艳回忆说，“我身边有很多留守儿童，不是他们的妈妈不想在家门口上班，而是找不到合适的工作。”正是出于这样的考虑，她将工厂定位为“妈妈工厂”，让留守儿童不再留守。

目前工厂有70多名员工，大多数都有像黄红霞这样在外打工的经历。“现在都注重教育，没有爸爸妈妈在家里的孩子会慢慢发现：我有爸爸妈妈但是没有人陪我，我多可怜啊。”在黄红霞看来，自己的孩子胆小就是以前自己教育的疏忽所致。

28岁的江琴是“妈妈工厂”里90后年轻妈妈的代表，“孩子读一年级，正是养成好习惯的关键时期，我一定要陪在她身边。就算外出打工赚再多钱，孩子没教好钱等于白挣。但我也不想在家闲着，我一定要自己挣钱。”现在，虽然工作时间没有以前长，但是江琴会主动钻研技艺，提高自己的效率。除去租房、吃饭等成本，她实际上获得的收入并不比在深圳时少。

返乡妈妈上班同时兼顾家庭

黄红霞是工厂的车间主任。“厂长看我比较有经验，要我管理整个流水线。”黄红霞语言朴实，人有点腼腆，但是谈到如何做衣服，她就仿佛换了个人。厂里其她姐妹们有不懂的，都会找她请教。“淡季每月能挣3000多元，旺季做得好每个月拿6000元没问题。”对比以前在外打工的日子，现在既能照顾两个孩子，又能挣到钱，黄红霞十分满意。

与其他工厂“效率第一”的风格不同，“妈妈工厂”的特别之处在于尊重妈妈和孩子的联系。工厂选址在周边5所学校的中间点，就是为了方便接送孩子；走进车间，醒目的横幅上写着“妈妈认真是孩子最大的榜样”；暑假期间，工厂有专门的场所让员工的孩子写作业；工厂从来不罚钱，厂长的绝招是“灵魂拷问”：“作为一个妈妈，你想想如果这件校服是穿在自己孩子身上会怎样？”简单的问话就能激励妈妈们认真制作每一件产品。工厂从来不加班，上下班的时间由员工决定。

“我选择这里的原因很简单，一是上班时间自由，二是可以照顾老人和孩子。”工厂员工唐平说。一旁的向京艳笑着补充：“外出打工又返乡的妈妈们是一笔巨大的人力资源，她们技术好，能吃苦。这就是我们工厂的最大优势！”

能够在孩子成长最关键的时间，给予最好的陪伴；能够在自己精力最旺盛的时候，提升工作技能。这一切，让这个工厂成为一个有人情味、有向心力的工厂。工厂女工的丈夫会自发来为工厂做免费电工，出钱出力帮忙优化电线、灯管。孩子在哪里学跆拳道，在哪里补习英语，妈妈们都互相推荐。

截至去年8月，我国农村留守儿童数量下降至697万，其中一个重要原因便是国家持续推进返乡创业就业。“每多一位打工妈妈回乡，就会多一名快乐的孩子。”向京艳告诉记者，希望到这来上班的人越来越多。

互联网经济成就“妈妈工厂”

工作中，向艳宁的手机一直机不离手，“您要多少件？好的，明天发货！”在厂里，向艳宁主要负责幼儿园到小学阶段的校服业务，她的微信好友已达到5000人上限，全都是她的客户。

“黄陂就有不少代工厂，受制于传统模式，他们的生产其实很被动。我也希望越来越多的本土厂家走上电商的道路。”向京艳目前与8个本地代工工厂合作。

向京艳的服装培训基地很快就要开张，“只要有想来学的，我们一律免费培训。”向京艳还帮女工们在学校周边联络了“小饭桌”帮忙托管孩子，填补学校放学（下午4点半）至工厂下班（下午5点半）这个空档时间，解决女工们后顾之忧。

其实，武汉的“妈妈工厂”在全国不是独创。浙江省舟山市定海区盐仓镇的“妈妈工厂”更早出现，那里聚集了50多个需要照顾子女的妈妈，“啥时候来啥时候走，都行。”

社会学专家、湖北省委党校教授万小艳表示：“如何改变农民工‘有家的地方没有工作，有工作的地方没有家’的窘境？如何让留守儿童不再留守？‘妈妈工厂’的出现，让我们看到了解决了这一难题的思路。利用互联网和便捷的物流系统，在乡村致富能人的带领下，通过产业发展，带动人才、技术、资本向农村的流动，让我们看到了实现乡村振兴的希望和努力方向。”

(张翀)

(责编：郝孟佳、熊旭)