让“碎片化”内容也能“体系化” 通过短视频也能系统性创作与学习

原标题：让“碎片化”内容也能“体系化” 抖音合集功能正式上线

中新网9月25日电 今后，通过短视频也能系统性创作内容、学习知识。继为知识创作者开放首批编辑权限后，抖音于近日正式上线合集功能，面向所有类别创作者开放，方便用户快捷、连续观看合集内的短视频内容，利用碎片化时间，系统化获取信息和学习知识。

此前，在“DOU知计划”2.0启动仪式上，抖音宣布针对知识内容创作者优先开放首批试用权限。目前，该功能已正式上线，支持在抖音PC端创建以及在App端观看，创作者可将过往发布的短视频按照主题进行归类整合，添加至不同合集页面中，也可将新内容直接发布在相关主题合集里。合集页面入口位于在创作者个人主页，用户可直接进入感兴趣的合集页面，系统性、连续查看所有内容；或收藏该合集，以便后续快速查找和观看。

截至目前，包括“向波老师”、“勇哥超级数学”、“EyeOpener”等在内的知识创作者已陆续创建合集页面。其中“向波老师”的创建的合集页——“美白中的化学”和“放屁中的化学”播放量已分别突破1200万和2000万。

“向波老师”账号运营人、四川省广元中学化学教师向波指出，抖音合集功能的推出，在创作者和受众两端实现双向的“体系化”：一方面，合集功能让创作者能按照不同主题，体系化地进行内容创作和梳理；另一方面，依托创作者建立的内容框架，学习者(受众)得以体系化获取知识信息。“我是按照主题和知识内在的逻辑来编辑合集内容，比如‘美白中的化学’，主要都是和护肤、健康有关的内容。这样我的粉丝可以通过这一合集，在碎片化的业余时间实现系统性的化学学习。”

抖音于今年3月和9月分别启动“DOU知计划”1.0和2.0行动，吸纳权威机构与科研人士通过抖音助推科普，并推出“知识创作者全方位服务方案”，鼓励创作者通过短视频形式传播知识内容。截至2019年8月底，抖音上粉丝过万的知识类创作者超过5.4万个，累计发布超过1280万知识类短视频，累计播放量超过13391亿。抖音产品经理表示，未来，抖音将针对知识类内容规划更多的产品功能，不断提升创作和观看体验，让创作者和用户都能在抖音平台上获得更大的价值提升。

9月9日消息，中国科普研究所、抖音和字节跳动平台责任研究中心联合启动 “DOU知计划” 2.0，宣布抖音将针对知识内容创作者推出全方位服务方案，同时，抖音即将推出合集功能，让知识短视频的创作和学习更加体系化。

据抖音产品经理介绍，合集一期功能支持在抖音PC端创建以及在App端观看，功能上线后将优先面向知识创作者开放。创作者可以将成体系的知识、学习类内容通过合集的方式发布出来。而已经发布过的相关视频，也能方便快捷地被添加进合集中。创作者可以根据自己的需要排列合集中视频的展示顺序，纳入合集中的视频会自动显示当前集数，以方便用户快速查找和观看内容。

用户可在当前播放的视频页面，通过入口跳转至该视频所属的合集。同时能在创作者的个人主页下查看所有合集内容，快速筛选、播放和收藏，从而按照知识主题进行体系化的连续学习。

根据抖音在发布会上透露的数据，截至2019年8月底，抖音上粉丝过万的知识类创作者超过5.4万个，累计发布超过1280万知识类短视频，累计播放量超过13391亿。计划启动前，抖音上粉丝过万的知识类创作者为1.8万个，累计发布超过300万知识类短视频，累计播放量超过3388亿。

“抖音规划合集功能的初衷，是为了更好地承载这类有用且高价值内容，并让创作者和用户都能有更好的体验。未来，我们也将会针对知识、学习类内容规划更多的产品功能，不断提升创作和观看体验，让创作者和用户都能在抖音平台上获得更大的价值提升，一起见证知识创造价值。“抖音产品经理说。

据了解，“DOU知计划”2.0由中国科普研究所、抖音和字节跳动平台责任研究中心联合发起，针对知识内容创作者推出全方位服务方案，抖音上的知识创作和学习更体系化、覆盖更多知识类别、辐射更多年龄层受众。

今年3月，抖音已与中国科学院科学传播局、中国科学技术协会科普部、中国科学报社和中国科技馆联合发起了“DOU知计划”1.0，为平台组建了由13位中国科学院、中国工程院院士和52位知名专家组成的抖音科普顾问团，举办的“DOU知短视频科普知识大赛”也吸引了中科院12家下属科研院所和十余家重点高校的参与。平台涌现出北京交通大学教师陈征、中国地质科学院地质研究所苏德辰、中科院古脊椎所副研究员卢静、“向波老师”、“柴知道”、“地球村讲解员”、“龙又”、“大科学家来了”等“抖音科普网红”，也为平台用户提供了大量包括物理、天文、地学、生物、化学等在内多个领域的科学知识。

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