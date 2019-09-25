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小学生拍禁毒“大片”是素质教育生动样本

2019年09月25日09:56  来源：中国教育报
 

《New版逃学威龙》是一部由贵阳一群10岁左右的小学生自编自导的正能量禁毒题材电影，时长90分钟，是集科幻、教育、校园生活、禁毒为一体的喜剧。日前，此事引发媒体关注。

导演9岁，演员4—12岁，如此年轻的电影摄制阵容令人意外。电影的题材并不复杂，拍摄的过程也很简单，对专业人士或成人来说只算得上“小儿科”。不过，从自编自导自演的整个体系来观察，一部由小学三年级学生导演的电影，能从设想到最终完成实属不易。无论是主导者、实施者还是参与者，经历了辛苦而艰辛的过程，接受了实践的锻炼，本身就是一种难得的成功。

兴趣是最好的老师，兴趣也会产生强大的想象力与创造力。尊重、引导和激活孩子的兴趣，会让孩子产生强大的内生动力，并表现出超乎常规的能力，反之则会扼杀孩子的兴趣和想象力，让他们变得越来越平庸。时下最大的困境在于，以家长为主导的家庭教育模式下，家长们在“为了孩子”的目的正当性下，强迫孩子按照自己的要求去做，而没有充分尊重孩子的兴趣与愿望。一项调查显示，多数孩子厌倦父母安排的兴趣班，而希望给自己更多自由发挥的空间，并充当最坚实的支持者。

事实也证明，禁毒“大片”最终能够成功，得益于孩子父亲的深明大义和坚定支持。孩子“不务正业”不仅未被反对和干涉，反而在关键时刻得到了大人的辅助。家长的这种角色扮演与功能发挥，于现实中极其难得，同时也以自己的实际行动为更多家长树立了榜样——在倡导素质教育多年却难以破题的语境下，家长具有杠杆与支点作用。家长坚持何种教育理念，是自由与开放，还是管制与强迫，是以孩子为主的引导，还是以家长为主的输送，为孩子提供的环境不同，得到的结果也迥然各异。每个国家在教育方式上有鲜明的特点，但在素质教育上却有共同之处，即以尊重和支持孩子的兴趣，不断激发其想象力与创造力，让孩子“活出自己应有的模样”。素质教育究竟是何种样子，又如何实现素质教育，离不开样本的参照，也需要通过个案的累积。小学生拍禁毒“大片”是素质教育的生动样本，也回答了如何实现教育素质化的问题。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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