学校自主办学不是随意办学

在学校中推行课程改革实验，一、二年级学生不用上数学课，湖北省赤壁市一所小学的这一探索最近受到广泛关注。日前，赤壁市教育局公开回应称，近日已下达整改通知书，要求校方立即停止此项“课改”实验。据赤壁市教育局通报，“课改”学校系当地一所全日制民办小学，该校在未取得上级主管部门课题立项情况下，自行开展“课改”。

今年6月印发的《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（下文简称《意见》）要求，义务教育学校必须“开齐开足开好国家规定课程，不得随意增减课时、改变难度、调整进度”。因此，该校自行开展的“课改”，毫无疑问违反国家规定。也有一些舆论认为，应该鼓励学校的自主办学改革实践，不应所有学校一个模式。这需要理性分析，《意见》也提到，要“推进现代学校制度建设，落实学校办学自主权”。然而，学校的自主办学不是随意办学，必须符合国家规定。同时，在推进自主办学时，必须有现代学校制度为保障。

事实上，多年前媒体就曾报道山东省聊城市一所小学从2013年起，就尝试取消一、二年级的数学课程，代之以书法、英语、朗读、国学课。对于这一课改，有人赞成进行探索，允许学校在进行对比实验的基础上，视效果逐步推广；有的则明确反对，认为学校是在把学生做“试验品”，而且主要是校长在进行自己的想法实践，并没有得到所有教师的支持，一旦校长离开，改革实践就可能无疾而终，到时谁对学生负责？

湖北这所小学的课改就是由该校校长推动的，在探索改革过程中也进行了“对比实验”。据报道，数据显示，课改实验班的学生三年级期末考试数学平均90.1分，比普通班高11.5分。虽然课改实验班的数学成绩比普通班高，但这只是分数角度的评价，对学生学科兴趣、学科素养的培养效果却不一定好。而且，调整学科学习进度安排，对其他学科也会产生影响。义务教育的教学内容和进度安排，是经过长期实践确定下来的，在没有全面系统论证的情况下，不能随意调整。

学校要进行教改探索至少要注意两点。其一，必须依法治教，要按教育法律法规规范办学。当前，我国特别强调义务教育学校必须开齐开足所有义务教育课程，是因为有的学校存在片面追求考试成绩，不开或少开某些义务教育课程的情况。义务教育课程被分为“主科”“副科”的现象，在各地不少学校存在，这不利于让学生接受完整的义务教育。近年来，有的学校还存在以改革为名，挤占义务教育课程时间的问题。比如，各地义务教育监测要对义务教育四年级、八年级学生进行统测（抽测），在三、四年级阶段，一些学校就会让学生把主要学习时间用在统测科目上。其二，学校进行课程改革探索属于学校教学事务，应由学校教师委员会负责，而不能由学校领导说了算。否则，一旦校长离开，改革就难以持续，这样的改革就会变为折腾，影响学生成长。

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