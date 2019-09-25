原标题：“数字教材·数字化教学”助力教育现代化

金秋九月，聚首羊城。

9月20日至21日，由人民教育出版社人教数字教育研究院主办的第四届中小学数字化教学研讨会在广东省广州市召开。大会以“数字教材·数字化教学”为主题，国家教育部门、广东省教育部门相关负责人以及人教社、各省出版集团负责人出席会议，来自全国各地的教育信息化专家、一线中小学教师、教研员、教育行政人员共计1200余人参会。

人教社总编辑助理张廷凯主持开幕式。开幕式上，国家教育部门基础教育机构装备与信息化负责人表示，会议的召开是对党和国家与国家教育部门相关文件精神的贯彻落实，有助于探索信息技术与教育教学深度融合的路径和方法。要大力推进教育人工智能、数字教材等方面的探索与实践，为我国教育信息化发展贡献智慧和力量。

随后，广东省教育部门督学李璧亮，广东省出版集团党委副书记、总经理杜传贵，人教社总编辑、课程教材研究所所长郭戈分别致辞。

郭戈表示，深度聚焦“数字教材·数字化教学”，对于教育信息化的科学发展和有效落地至关重要。要立足教材发展和教学形态演变的历史进程，汇聚业内专家、一线教师经验和智慧，充分交流，群策群力加快推进教育现代化。

会上，人教社副社长王志刚发布“国家新闻出版署出版融合发展（人教社）重点实验室、人教社人教数字教育研究院2020年度课题”，重大课题、重点课题、一般课题三种课题类型涉及数字教材研究、教学模式创新、教学评价变革、课程资源建设与应用等热点方向。人教数字教育研究院与阿里巴巴人工智能实验室举行签约仪式，双方将合作共建“教育人工智能实验室”，开展教育人工智能领域应用研究，共同打造我国更大的面向全行业的数字教材生态开发平台，推进我国教材数字化和智能化。在人教数字教材培训专家聘任仪式上，人教数字教育研究院向聂成军、陈坪等16位国内名师颁发了“人教数字教材培训专家”聘书。

主论坛上，广东工业大学党委副书记、广东省基础教育与信息化研究院院长胡钦太，人教社总编辑、课程教材研究所所长郭戈，分别作了“教育信息化2.0与教师信息素养”“我国统编教材是新时代的必然要求”主题报告。胡钦太围绕教育信息化的发展新趋势、时代对教师素养的新要求、教师面临的新挑战、教师信息素养提升的路径和方法4个方面，探讨了教师信息素养提升的解决方案。郭戈从我国统编教材历史沿革、统编教材建设基本经验等角度，对当前基础教育改革发展重点问题进行了深度剖析，并探讨了统编教材创新中的关键问题。

20日下午，大会组织了语文、数学、英语、综合4个课例专场，共有17名来自全国各地的优秀教师展示了现场课和说课。教师们利用人教数字教材丰富的数字资源进行授课，凸显了数字教材简单易用、鲜活生动的产品特点。人教社中学语文室主任编辑尤炜，人教社中学数学室编审、资深编辑张劲松，北京市海淀区教师进修学校地理教研员吉小梅，北京市海淀区教师进修学校英语教研员栗瑞莲，广东省肇庆市教育部门电教站站长黄国洪等学科专家，一一进行了精彩点评。数学课例专场还举行了“当前数字技术与数学课程”名师沙龙，许多教师积极参与其中，讨论热烈。

21日上午，大会5个专题论坛分别以“基于数字教材的教学模式创新”“数据驱动下的教学评价变革”“核心素养指向下的创新教育实践”“人工智能时代的教育变革与实践”“‘爱种子’教改项目”为主题，30余位报告人围绕当前教育信息化发展中的热点问题分享自己的研究成果或教学经验。

一年一谋划，一年一部署。近年来，中小学数字化教学研讨会紧跟时代发展趋势和国家教育信息化发展要求，探索信息技术与教育教学创新融合路径，会议规模逐年扩大，辐射影响全国28个省（区、市），成为教育信息化领域有影响力的品牌活动。

立足新时代，不负新使命。加快推进教育信息化，支撑和引领教育现代化，建设教育强国。责任在心，担当于行！（任子轩）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)