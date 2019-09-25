原标题：同上大学，不同观念引热议——孩子，该拿什么来爱你？

前不久，复旦大学00后新生向父母借钱上大学备受社会关注，为此，网友“吵翻”了，有人点赞家长做法，认为学生有担当；也有人质疑“这样还有所谓的亲情吗”。与之截然不同的是，某大一女生因向母亲要每月4500元的生活费被拒绝后，在网上发帖吐槽母亲小气，成为热搜话题，这也引发外界对“大学生巨婴”的担忧。专家建议，父母在孩子成长过程中要适度放手，给孩子成长“留白”。

故事 00后另类入学成“网红”

开学之际，复旦大学00后新生曾健宇火了。今年暑假，通过做家教挣得了3000余元的学费，由于不够，他选择向父母借部分来支付学费。与大多数同龄学生的学费由父母承担不同，这一另类的入学方式让曾健宇成了网红。问及背后原因，曾健宇说，父亲曾跟他说过，18岁以后的费用只能“借”给他。

对于父母的做法，曾健宇并没有不满，他对自己的未来开支有清晰规划。他介绍，高中后他便开始自学管理课程规划支出，未来打算大学做程序开发挣生活费。

该做法引发网友热议。有网友表示赞成，认为有利于培养孩子独立自主的能力，“爱你不是什么都应该给你，成年后要学会承担！”也有网友提出异议，认为学生的主业应该是学习，如果忙着赚钱耽误了学习时间，容易导致捡了芝麻丢了西瓜；还有网友认为，父母不给孩子支付学费，会导致亲情淡漠。

与曾健宇不同的是，一名大一女生因希望母亲每月给4500元生活费遭到拒绝后，她委屈地发帖吐槽“母亲给的生活费太少了”。她在帖子中写道，母亲在她高中时特别大方，交4000元、6000元的补习费眼睛都不眨下。现在，一年大学学费加住宿也才3万元，母亲认为她在学校一个月花不了4500元，最后只给她每月2000元的生活费。“根本不够花”“到了月底就要去吃食堂”……她吐槽道。

这也引发了一些父母的共鸣，一位网友介绍，当他和妻子拒绝给孩子购买高档笔记本电脑、昂贵手机时，孩子竟振振有词地说：“其他同学都花这么多，你们为什么不能给我？”怼得他们哑口无言。

走访 部分学生有独立意愿但不敢尝试

近日，记者来到岳麓区桃子湖附近大学城随机采访，有部分受访者表示，他们与曾健宇一样有独立的意愿，但因兼职工资不高、学习时间难以得到保障等，只能望而却步、不敢尝试。不过，也有少部分受访者选择了挑战。

走访当天中午12时，在湖南师范大学体育馆刚参加完军训的一大批新生涌入临近的一条美食街，而该校AI界面设计2019级大一新生聂同学跟着忙碌起来。将菜从厨房端出，再递至同龄大学生的餐桌上，工作时间里，聂同学不断重复着同一动作。直到所有顾客散去，她才有闲暇坐下来接受记者采访。她说，半个月前，自己参加完军训后便和同学在学校附近一家餐馆找了份兼职。工作时间比较灵活，中午和下午各1.5小时，并且中餐和晚餐全包。按照全勤来算，她一个月能获得1080元的收入，这远远低于目前大学生1500~2000元的每月平均生活费。对此，聂同学告诉记者，“工资虽不高，但意义重大，因为18岁成年后，能靠双手养活自己，就是我最大的收获。”说完，她得意地透露说，开学一个多月了，还未向父母索要任何生活费。

“父母不可能一辈子在身边帮助我们，作为一名成年大学生，不应继续啃老！”对于如何平衡学习和兼职的关系，聂同学表示，大一学习任务不重，可灵活安排。

建议 父母要给孩子成长留白

根据我国《婚姻法司法解释（一）》，父母抚养孩子的义务到孩子18周岁截止。最高人民法院的相关司法解释也明确指出，孩子超过18岁，尚须父母履行抚养义务的情况，仅有两种：第一，孩子尚接受高中及以下教育；第二，孩子非因主观原因无法维持正常生活。这就表明，父母并没有必须供成年子女上大学的法律义务和责任。在这一点上，即便在欧美等发达国家，不少大学生也是通过课余打工或银行贷款来解决学费问题。

不过，法律规定虽然如此，但在重视亲情的中国，许多父母宁愿省吃俭用也要给孩子最好的，给他们创造优越的成长环境。还有的父母在孩子呱呱坠地时，便将为孩子买房、买车纳入人生重要议程。

“作为中国的父母，感觉没完没了。”市民万先生感慨，供完孩子上学，还要为他们的婚姻大事操心，等他们结完婚后，父母还要继续帮带孙子。然而，令人心寒的是，父母的无私奉献或许换来的不是子女的感恩，而是理所当然地继续享受父母无止境的付出，严重一点的成为“巨婴”。

作家武志红在《巨婴国》这样定义巨婴：心理滞留在婴儿水平的成年人，可称为巨婴，他们具有依赖、自私的特质。其背后的形成源于父母的溺爱和包办一切，“控制型父母+没限度的娇养=一个一辈子无法断奶的巨婴”。他认为，要避免孩子沦为“巨婴”，父母应当适度放手，给孩子成长留白。

“人们总说孩子就像一张白纸，却很少有人意识到，身为父母的我们，需要做的不是大肆泼墨，而恰恰是该给孩子多一些留白，让他们自由发挥。这人生的留白里，没有你的思想、你的意志、你的过分干预，却又在不经意间让孩子知道怎样和自己相处、和别人相处、和自然相处，让我们的孩子带着爱，更加从容地长大、成人。我们常说对孩子是永远放不开的爱和牵挂，但其实最好的疼爱，是把手放开。” 武志红表示。

开福区四方坪小学校长浣润姣建议，父母在孩子成长过程中要多些陪伴，不能仅仅把眼光放在物质上，而是要不断培养孩子适应未来社会的能力。（舒文）

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