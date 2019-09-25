原标题：既“养生”也“硬核”，为军训00后们点赞！

最近，00后大学生们陆续开始军训。为了应对高强度的军训，有一些大学生网购防晒霜、面膜、泡脚盆、按摩仪等，被网友戏称为“养生式军训”。虽然装备和上一代人比很“养生”，但军训仍是一如既往的“硬核”，00后大学生们也非常投入。朋友圈晒“黑脸”成为新时尚，一些军训活动也是新意迭出，例如贵州财经大学的军训就是在2800亩的山地上进行的，敌营摸哨、仿真扫雷、穿越泥潭火区、防空演练，防化演练……各种接近实战的训练项目十分丰富，还设有防空区、污染区、敌战区，00后大学生们在接受纪律洗礼的同时，也深入体验了强军梦，收获很大。

作为一种社会心理常态，每一代人总是习惯用挑剔的、“不放心”的眼光来看待年轻的后来者，00后们也总是被一些网络舆论贴上种种“不靠谱”的标签。其实，随着时光流转，孩子们长大成人，他们会证明自己是合格的社会中坚力量。00后时代的中国，正处于高GDP、低出生率时期，与“互联网”共风口，与世界相连。更优渥的成长环境，更开放的教育理念，造就了更具活力、更加多元的一代。“养生式军训”的笑谈，只不过折射出00后更注重“颜值”与舒适的一面;硬核的军训状态，却反映出中国年轻人不怕吃苦，勇于挑战的传统底色。少年强则国强，祖国的繁荣富强，正伴随着一代又一代中国少年的成长和奋斗。而00后们，作为新一代中国少年，也必将以硬核姿态，完成新使命，贡献新力量。(文/杨建楠)

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