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考研择校择专业常见问题解答

2019年09月25日09:11  
 

2020考研越来越近了，预报名正在进行中。目前同学们遇到的棘手问题莫过于专业、学校的选择。在这里，笔者为大家整理了7个择校择专业最常见的问题，希望能为大家解惑。

先选学校还是先选专业？

先选专业，再选学校。专业的选择，关系到未来的职业发展路径，而学校的选择，关系到未来的院校竞争难度。选择了意向专业之后，我们的选择面就会变小。

接下来我们可以再去看全国900多个招生单位，有多少招生单位在招这一专业的研究生，再去判断这些学校里面哪些合适、哪些不合适。只有先选专业再选学校，最终才可能选得出来。

择校择专业要避开哪些误区？

（1）盲目追热门

热门不等于好，冷门不等于差。是否热门，是一个数量标准；而好与不好其实是一个质量标准。

（2）混淆兴趣和志趣

在审视自己是否真的对一个专业感兴趣时，要思考三点：是不是做好准备在这个专业领域中“奉献终生”；是不是对这个专业熟悉，还是仅仅凭感觉喜欢；是不是真正具备在这个专业领域学习的潜力和资质。

（3）拘泥于本科专业

选专业的时候不一定要跟自己的本科专业相结合。换句话说，跨专业完全可以跨一个一点关系都没有的。热门专业是跟着整个产业结构走的，什么产业将来有饭吃，什么产业比较好，是你现在判断不了的。

建议大家最好学一个稍微宽一些的专业，以便将来在读研的过程中，根据社会产业的变化方向，去积极地调整你的研究重点。

选择考研目标需侧重考虑哪些点？

首先要搞清专业和未来职业之间的对口关系，而二者是否对口，主要是看你选的是技术性专业还是实践性专业。

技术性专业，如一些工科类、机械类专业，将来工作对口的可能性相对比较大。并且从毕业生的意愿来讲，大部分是学这个专业，就在这个圈子里面工作。这类专业在选择考研目标时需看重专业学科实力。而实践性专业，比如经济类、管理类或语言类专业，本质来讲并不是在学这个知识本身，而是在学这个知识内含的一种思维。读实践性专业的研究生，其意义在于：去一个比较好的平台。这类专业在选择考研目标时需看重学校名气和实践机会。

选定院校时需要考虑哪些因素？

首先分析院校名气大不大。学校是不是双一流、985、211，或者学科领域内的名校。还要看学科实力，查一下学科排名。

如果是在工科领域前五十，院校基本不会特别差；如果是在实践性专业的领域，例如管理学、经济学，前三十的院校也都是非常不错的。此外，还要看地理位置。大体可以划分为中国的东部、西部、南边、北边、沿海、内地。

比如说互联网相关专业，一定要去互联网土壤最好的几个城市，如北京、杭州、深圳；如果学金融、经济，最好就去中国的华东地区，因为那边是金融中心；而华东地区的南京、苏州、上海，对工科同学来说也是非常好的选择。

最后是院校的就业及培养特点。这个必须要深入到学校里面去了解。

选择学校有哪些指标？

主要有两个指标：一个内部指标，一个外部指标。

内部指标其实就是看自己的水平、能力、实力；

外部指标就是要去了解跟你报考同一学校的学生，目前到底具有一种什么样的竞争力。

同学们可以综合四点衡量：

自身基础怎么样；目标是否有刺激性；目标学校的报录比；自身的内心有多坚定。

如何确定要不要跨专业？

首先要看本科的核心课程是什么，将来要考的这个专业，它的专业课考的那个科目，在你的本科阶段是否是核心课程。其次是否跨学科。要看本科专业和研究生专业之间是否存在一些内在的逻辑关联。例如本科学数学，你考经济学、统计学，可能会得到老师的青睐；本科学外语，你考新闻传播学可能有一定优势，你和其他同学相比就有了一定的差异化竞争优势。最后，考虑你考研是为了学术研究还是就业？

由此决定你到底是要考学硕还是要考专硕。

此外还要考虑，如果跨专业，你要去跨什么样的专业，是跨那些统考的专业，还是跨那些自主命题的专业？

选定院校有哪些步骤？

第一步是先定自己准备考什么专业。如果专业定不下来，就要定准备考什么学科门类、准备考什么一级学科。

建议到中国研究生招生信息网查询一下，全国总共有多少所院校在招这个专业，做一个列表。

第二步是把这些学校中你不可能考的学校剔除。剩下的学校按照是不是双一流、985、211，是不是34所，学科实力，全国排名进行排序。进行一次地毯式的搜索，把信息查出来，做一个综合测评及排序。

第三步是对这些院校的性价比进行综合分析，缩小目标范围。

第四步看实力，看实力就看复试分数线和招生人数这两项。一个学校的复试分数线会有起伏，比如说一年350、一年340、一年370，大家可以粗略地算出它的平均复试分数线，然后往上提15分作为初试成绩目标，或者就取它的历年最高标准去做准备。

而招生人数也是非常关键的。如果一个专业招生人数不到四五个，那就属于难度非常大的；如果招生人数比较多，我们考研成功的概率也会大一些。

来源：武汉晚报

(责编：实习生(李璐)、熊旭)
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