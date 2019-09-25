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北京5.2万名中小学生下月测体质 视力将作“成绩”

2019年09月25日08:56  来源：北京日报
 

5.2万名中小学生下月测体质

10月15日至11月8日，本市5万2千名中小学生将进行体质健康监测。视力指标将作为“成绩”，首次被要求采集上报。

市教委19日发布通知，按照各区中小学生总数按比例从CMIS电子学籍库中随机抽取约5万2千名中小学生，覆盖各区小学一年级至高中三年级的12个学段。测试地点原则上会选择具有400米跑道的学校。

此次测试内容根据不同年龄学生设置不同分组。其中，身体形态类中的身高、体重，身体机能类中的肺活量，以及身体素质类中的50米跑、坐位体前屈为各年级学生“必测项目”。每一个测试项目都有具体的评分表。“裁判”是经市教委公开招标后选定的一家公司。它将负责实施测试工作，提供现场组织、测试器材、技术支持等服务，并为各区提供监测分析报告。

小学将体质健康测试情况列入学生成长记录或素质报告书，初中以上学校列入学生档案，作为学生综合素质评价和学业水平考试的重要指标和内容。高等学校要将体质健康测试情况作为学生评优评先、毕业考核的重要依据。各区教委要将学生体质健康状况作为评价学校教育质量的重要指标。

市教委表示，各区要认真组织中小学校及区学籍管理部门于10月10日前完成学生学籍数据与市教委信息中心学籍信息同步工作。所有测试问题都需在现场进行确定，原则上学生离场后所有成绩将不得更改。

（刘冕）

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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