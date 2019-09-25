原标题：教育部教材局负责人：发挥统编教材的国防教育功能

发挥统编教材的国防教育功能

——教育部教材局负责人答本报记者问

■本报记者 张军胜 单慧粉

今年9月，义务教育阶段语文、道德与法治、历史三科统编教材在全国实现全面覆盖，此前这三科使用多年的“一纲多本”教材彻底告别课堂。如何理解中小学三科教材实行国家统编、统审、统用的重大现实意义和深远影响？如何认识统编教材在加强中小学国防教育中发挥的作用？本报记者近日就相关问题采访了教育部教材局负责人。

问：三科统编教材今年9月份实现义务教育学校全覆盖。为什么会有这一重大变化？

答：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对教材工作极其重视，并做出了一系列重要指示，明确提出教材建设是国家事权，是人才培养的铸魂工程，要健全国家教材制度，成立国家教材委员会，统筹指导管理全国教材工作，强调要重点编好中小学三科教材，实行国家统编、统审、统用。

这次国家组织专门力量统一编写义务教育统编教材，不是对原来教材编写出版方式的简单调整，而是着眼落实党的教育方针、办好中国特色社会主义教育、维护国家长治久安做出的重大部署，具有重大现实意义和深远影响。要从落实党中央决策部署的必然要求、把好教育系统意识形态关的战略选择、提升义务教育质量奠基工程的高度认识统编教材建设的重大意义。

问：统编教材在加强学校国防教育中应发挥什么样的作用？

答：统编教材是全国统一使用的教材，是国家级、高水平、权威性的教材，是全国亿万师生教学的主要精神食粮，其重要作用不言而喻。三科统编教材在理念上，突出德育为魂、能力为重、基础为先、创新为上；在内容上，强化中华优秀传统文化教育、国防教育和法治教育等重要内容。

统编三科教材主要通过介绍国防和军队知识，讲述革命领袖和英雄人物事迹，精选反映抵御外来侵略、献身革命和国防事业的重要史实，激励青少年尊崇军人，崇尚英雄气概，传承民族气节，增强忧患意识，将红色基因代代相传。

问：三科统编教材是如何回应社会期待，加强青少年学生国防教育的？

答：统编教材编写过程中，根据不同学科特点和学段特点，采取集中呈现和有机渗透的方式，引导学生树立国防意识、培养国防观念、增强国防素养。

道德与法治教材和高中思想政治教材，从国家安全教育、国家主权教育、国家利益教育等方面综合落实国防教育，注重加强爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育，使其掌握必要的国防常识与技能。

统编历史教材主要从两个方面进行国防教育。一是讲述中国国防史。例如，中国古代史讲述中国古代疆域的变迁，中国近代史讲述反侵略战争的史实。世界现代史以两次世界大战及其战后世界格局演变来讲述中国国防安全形势的变化。这些内容有利于学生掌握国防知识，培养国防意识。二是讲述重大历史事件中的英雄人物，通过展现他们的高尚品格和光辉事迹激发学生爱国主义精神。

与历史、思政学科相比，语文教材主要是通过感人的故事、生动的形象、真挚的情感让学生受到潜移默化的教育，所以，在编排理念上，语文教材侧重增强学生的国防意识和国防精神，既有通过课文体现的，也有通过整组单元重点强化的，还有通过栏目设计进行体现的。

问：统编教材中关于革命英烈和榜样人物的选择较以往有哪些不同？主要考虑是什么？

答：统编语文教材中关于革命英烈和榜样人物的选择与以往相比，主要是在原有革命英烈和榜样人物的基础上，加入了近十几年来祖国建设各条战线上涌现出的有代表性的英雄和榜样人物，如统编语文七年级下册选入杨利伟《太空一日》一文，体现中华儿女优秀精神品质及革命传统的传承和延续。同时增加了对新时代革命军人的描写，以彰显新时代革命军人的风采，体现国防和军队改革建设成果。

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