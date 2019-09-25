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中国驻法大使访里昂中法大学：愿进一步加强两国人文交流

2019年09月25日08:41  来源：中国新闻网
 
原标题：中国驻法大使访里昂中法大学：愿进一步加强两国人文交流

　　中国驻法大使卢沙野当地时间24日访问里昂中法大学，参观中法大学历史博物馆并出席相关活动。

　　卢沙野在里昂中法大学发表讲话说，里昂中法大学是中法友谊的历史见证。今年是中国留法勤工俭学运动100周年。上世纪20年代，邓小平、陈毅等新中国缔造者在法勤工俭学期间都曾来到里昂。作为中国近代在海外设立的唯一一所大学类机构，里昂中法大学在20多年的时间里招收了473名中国留学生，其中不少人成为中国现代科学、教育、文化事业的先驱。

　　卢沙野说，里昂中法大学是传承和弘扬中法友谊的重要基地。2014年3月，中国国家主席习近平首次对法国进行国事访问期间，专程来到里昂中法大学，为中国-里昂关系促进中心、中法大学历史博物馆揭牌。此后，两国有关大学和研究机构密切合作，大力推进中法大学旧址保护、史料整理以及扩建工程，续写了中法学术交流、人文合作的新篇章。

　　卢沙野感谢里昂新中法大学协会主席戴乐涛详实生动的介绍。他说，中法大学相关史料保存得如此完整，让我十分惊喜也十分感动。感谢里昂各界友人为此付出的不懈努力，这为两国人民更好地了解和铭记中法关系这段特殊历史创造了条件。

　　卢沙野表示，中法关系站在新的历史起点上。今年3月，习近平主席对法国进行国事访问取得圆满成功。马克龙总统年内还将再次访华。在两国元首的关心和推动下，两国人文交流空前活跃。目前，4万多名中国留学生在法留学，成为法国最大的外国留学生群体。1万多名法国学生在华留学，法国也是在华留学生最多的欧盟国家。未来，我们愿同法方共同努力，进一步加强两国人文交流和民间友好。

　　里昂市长科隆、梅里埃基金会主席阿兰·梅里埃、中国驻里昂总领事陆青江等参加活动。(记者 李洋)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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