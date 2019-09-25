原标题：《儿童个人信息网络保护规定》10月1日正式实施

让儿童不再成为网络世界“透明人”

家住江苏张家港的年轻妈妈孙女士，每当开学前后，就会隔三差五接到教育培训机构的“问候”。这些培训机构对她孩子的姓名、学校、年级等信息了如指掌，连推荐的课程都有针对性。同样，另一位年轻产妇丁女士今年刚生下宝宝不久，当地摄影馆的“骚扰电话”就频繁打进来，声称可以提供婴儿理发、制作胎毛笔、摄影等上门服务。

不管是孙女士还是丁女士，她们都对此现象感到担忧和害怕。她们疑惑，孩子的信息是如何被泄露的？

今年10月1日，由国家互联网信息办公室发布的《儿童个人信息网络保护规定》将正式实施。

据专家介绍，这是我国第一部专门针对儿童网络保护的立法，明确了任何组织和个人不得制作、发布、传播侵害儿童个人信息安全的信息，确定了儿童个人信息网络保护的具体原则，以及网信部门和其他有关部门的监管职责。该规定填补了互联网时代儿童个人信息保护的法律空白。

儿童信息被牟利者视作“肥肉”

王玲(化名)大学毕业后进入张家港一家颇具规模的培训机构做前台行政工作。一次，她的丈夫秦某提到，有位老同学正筹备开培训机构，需要生源。出于同学情谊，王玲将其所在培训机构的6000多条学生个人信息发给了丈夫。这块“肥肉”果然很有油水，老同学拿到信息后通过有针对性的推销，获得了较大利润。经过举报和一系列调查，警方很快锁定了王玲夫妇。

90后王某在张家港市区经营一家婴童摄影会馆，他找到在张家港某医院任妇产科医生的朋友陈某，拜托她提供更多婴幼儿信息。陈某禁不住朋友恳求和利益诱惑，便通过医院内部网络，登录当地妇幼平台，获取全市孕妇及婴幼儿个人信息共计1000余条，信息中包括婴幼儿的出生信息、父母名字、电话、家庭住址等。

获得这些信息后，王某的市场一下就打开了。为了表示感谢，他给陈某支付了好处费数千元。之后王某被多名产妇举报，陈某也未能逃脱法律的制裁。

“这只是相关案件的冰山一角。”张家港市人民检察院承办检察官盛敏说，由于我国个人信息保护立法起步较晚，对儿童个人信息网络保护，尚缺乏专门的保护规定及机制，致使过度采集及使用儿童个人信息情况普遍存在。

不法分子用儿童信息威胁、诈骗家长

据盛敏介绍，让人担心的是，一旦不法分子用儿童信息威胁、诈骗家长，所带来的安全隐患不可估量，经济损失也不容小觑。

最近，一种在QQ上假冒学生的新骗术让很多家长中招。

今年上半年，张家港市的俞女士在QQ上收到一个加好友申请，打开一看申请者竟然写着女儿的名字。俞女士以为是女儿新注册的QQ号，就点击通过了。女儿说，学校邀请了名校教授来校进行数学等课程培训，自己想参加，须由家长联系学校王主任报名，还有半小时报名就截止了。俞女士立即添加了王主任的QQ，把1万元报名费转到了王主任提供的账户上。当天傍晚，俞女士打电话给女儿，说培训费交上了，女儿完全不知情，俞女士才意识到被骗。

检察机关在审查过程中发现，这个由吴某等3人组成的诈骗团伙通过黑客进入学校QQ群，非法获取学生及家长的姓名、QQ号等信息，在QQ上假扮学生与家长联系。该团伙共向400余名在校学生家长，以孩子名义发出QQ好友申请实施诈骗。山东、四川等多地均有学生家长受骗上当。

张家港市人民检察院未成年人检察部门相关负责人表示，这起由于学生个人信息泄露而引发的诈骗案引起各方关注，儿童在网络上的信息安全，不仅关乎儿童个人的健康成长，更关乎家庭幸福和社会稳定，是一个亟待解决的大问题，必须用法律和制度予以保障。

用法律织密儿童网络信息安全保护网

近年来，各地儿童信息泄露事件屡见不鲜。在安徽，曾有大量新生儿住院视频出现在某视频网站上，画面里，“姓名”“年龄”“诊断病情”“入院日期”等信息一览无余；在山东，有人只需花3.2万元，就能买到济南市20多万条1-5岁婴幼儿的信息，内容具体到每个家庭的门牌号……

儿童作为特殊群体，心智尚未成熟，缺乏自我保护意识，容易受侵害。

根据腾讯儿童发起的“儿童网络保护大调查”，对安全风险认知不足、过度上网、无意识卷入违法犯罪、泄露个人信息简介造成财产损失、接触有害信息、遭遇网络欺凌等已成为儿童上网时的八大风险。

如何有效保护儿童个人信息已成为一个世界性议题，许多国家专门对其进行了立法。2019年年初，美国联邦贸易委员会以某短视频软件国际版“涉嫌非法收集13岁以下儿童信息”对其处以罚款570万美元。

以前，由于我国缺乏专门针对儿童信息保护的法律法规，儿童网上信息保护工作存在规定过于笼统、条款不切实际、处罚不到位等问题。

据张家港市人民检察院相关负责人介绍，近年来，国内未成年人保护举措密集，成果颇丰。比如，《关于构建未成年人检察工作社会支持体系合作框架协议》签署，《未成年人保护法》修订，儿童福利司设立，最高人民检察院设立第九检察厅专门从事未成年人检察工作，一号检察建议发布等。“这些举措在现实世界中织就了一张扎实的儿童保护网。”

该负责人还表示，不久后，国家将陆续颁布出台《个人信息保护法》和《未成年人互联网权益保护条例》，配合即将正式实施的《儿童个人信息网络保护规定》。“儿童的个人信息将会真正得到全面的保护，国家将用法律织密儿童保护网，许给孩子一个美好未来。”（记者 李超 通讯员 陈迪 葛丹琼）

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