北京吉利学院校长王兴贵：为国奉献，为己拼搏

人民网北京9月25日电 北京吉利学院日前举行新生开学典礼。校长王兴贵在发言中寄语新生：希望大家珍惜大学时光，树立正确的人生观价值观和世界观，做到德智体美劳全面发展，为更好地走向社会做足准备。

王兴贵在题为《为国奉献，为己拼搏》中的讲话内容节选如下——

今天，来自全国各地的1000多名新生齐聚在北京吉利学院，开启了你们大学人生的新旅程。作为校长，我代表学校全体师生向大家表示最热烈的欢迎！感谢你们选择了北京吉利学院，学校一定会帮助你们放飞青春的梦想！

你们中的有些新同学早已心系吉利学院。例如，2019级汽车工程学院的卢子悦同学，他对吉利的感情是从他父亲买的第一辆吉利汽车开始。一直热爱汽车机械的他，那时就埋下了对吉利学院美好的种子。从招生咨询填报志愿开始，他只填报一个志愿，那就是“北京吉利学院”，正是这份坚守让他梦想成真，成为2019年北京吉利学院大家庭的新成员。

还有来自贵州的李吉旺、李浩然姐妹俩，她们同时考上了大学，因为家里还比较贫困，家里发愁她们俩的学费该怎么解决？当看到贵州省报考指南写着：凡是贵州省的建档立卡贫困户报考北京吉利学院的考生，被吉利学院录取后免收学费、住宿费、还报销往返火车票，毕业后优先推荐到吉利集团工作，她们内心燃起了新的希望，姐妹俩第一志愿都填报了北京吉利学院并如愿以偿被学校录取。姐妹俩怀着激动的心情来到学校报到，她们说：我们喜欢美丽的吉利校园，我们一定会好好读书，毕业后，到吉利工作，回报家庭、回报吉利、回报社会。

同学门，大学生活已经拉开帷幕。你们一定很新奇，大学阶段同以往的教育有何不同，大学会给你们带来什么样的改变？爱因斯坦曾经说过：“使学生成为人格健全、个性和谐的人，而不是“专家”，应始终成为学校的目标。”他还认为，“教育就是忘记了在学校中所学的一切之后剩下的东西”。在北京吉利学院，你们将接受价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教育，为更好地走向社会做准备。当你们离开北京吉利学院时，伴随你们的将是自强、自律、自爱；厚德、博学、笃行，和吉利百折不饶的奋斗者精神。

同学们，再过一个星期，我们将迎来新中国七十华诞。纵观人类社会发展历史，我们的祖国在18世纪前一直处于世界之巅。但从1840年鸦片战争以来的一百多年时间里，我们的祖国母亲遭受了强敌蹂躏，经历了刻骨铭心的苦难。其间，无数革命先烈前赴后继，为争取民族独立和自由幸福进行了艰苦卓绝的斗争，终于在中国共产党的领导下夺取了新民主主义革命的伟大胜利。1949年10月1日，开国领袖毛泽东主席在天安门城楼向全世界庄严宣告中华人民共和国中央人民政府成立了！受苦受难的中国人民从此站起来了，具有五千年文明史的中华民族从此进入了社会主义建设事业的新纪元。

同学们，共和国70年取得的巨大成就靠的是一代又一代中国人奋勇拼搏和接续奋斗。8月26日我给同学们上了两个小时的“校长第一课”，给大家讲如何树立自信，对自己的未来充满信心；如何过好大学生活，应当成为什么样的人等等，会后，同学们组织了各种讨论、主题班会，写了很多心得，我也看到了，相信你们都有所收获。为巩固学习成果，也为了使同学们能持续保持昂扬的斗志，进一步激发内心的动力，我提议：全体同学通过时光邮局给未来的自己写一封信，题目就是“致未来的信”。

同学们，大学时间是人的一生非常重要的学习阶段，我在这里郑重提醒同学们务必做好四件关乎未来一生的大事。

一是大学期间是同学们人生观、价值观和世界观矫正、成熟和定型的关键时段，是走出大学校门走向社会前的最关键阶段，希望同学们珍惜大学时光，树立正确的人生观价值观和世界观，做到德智体美劳全面发展 。

二是要学会发现问题，分析问题和解决问题的方法。大学阶段，不仅要学习专业知识，更重要的是要掌握学习知识的方法，培养自己的好学精神，好学比学好更重要。

三是要养成终身学习的能力。当前，人类社会进入信息时代，人文社科、自然科学知识处于大爆炸时代，知识本身更新迭代速度加快，大学四年不可能获得终生需要的全部知识，因此，培养自己终身学习的能力非常重要，具备了终生学习能力，你才能不断进步，永远立于时代前列。

四是成长比成功更重要。每个学生都渴望知道自己该如何走向成功，每个家长和老师都希望培养的学生能够早日成才。但是，成功不等同于成长，成功是目标，成长是达成目标的路径。同学们要记住，最重要的是你要发掘自己的潜力，做好自己感兴趣的事，要学会战胜自我、超越自我，只有不断成长，你才有可能成功。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)