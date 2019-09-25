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一个90后特岗教师的乡村坚守

2019年09月25日14:13  
 

课堂现场 （张朝红/摄）

2017年从华南理工大学广州学院计算机工程学院毕业后，曹炜新参加了团省委的“希望乡村教师计划”，深入粤北山区韶关仁化县扶溪小学开展支教志愿服务工作。

谈起为何会放弃大城市高薪的工作，选择留在乡村，他说：“在2004年感动中国人物中，有一位叫徐本禹的支教志愿者，曾放弃读研到贫困的贵州山区支教。我依稀记得那一期节目中，有一句话是这么说的：‘人们因为徐本禹而感动，因为感动而行动，越来越多的人受到徐本禹的感召加入到支教的队伍中’。”曹炜新也成为了队伍中的一员。一年后，服务期已满的他仍然选择了留下，继续为扶溪山区的孩子传递知识。

然而支教的任务并不轻松，曹炜新一到学校就被安排教数学、科学、品德、美术、体育、信息技术等课程并兼任四年级二班班主任。工作的压力并没有让他退缩和胆怯，反而更加激起了他大干一场的决心。他说：“看到孩子们渴望知识的眼神和纯真的脸庞，我的紧张感全然消失，这也成为我努力的一个动力。”

由于家庭困难和家长教育观念的落后，班里许多孩子的成绩都不理想，而且上学期数学平均成绩刚刚及格，比隔壁班整整低了18分。曹炜新摒弃了照本宣科的传统教学方式，他引用课外知识，激发同学们的兴趣与好奇心，让他们发自内心地喜欢学习。同时，他还自己掏钱买大批图书，给孩子们办图书角，拓宽他们的知识面。孩子们特别喜欢这个来自城里的老师，他们数学成绩突飞猛进，一年后班级平均分在仁化县排名第三。

为了更详细地了解每个学生的情况，曹炜新对班上所有的学生进行了深入的家访。他发现班上有一半以上学生是留守儿童，至少有5个单亲儿童，6个留校住宿生。在家庭经济方面，有5个精准扶贫户，10个经济困难户。“我最大的价值不是让他们的成绩提高了，而是给他们带来了欢声笑语，让他们健康快乐地成长。我给孩子们最多的帮助，就是陪伴。” 曹炜新说，他不仅是这样想，更是这样做的，在这两年的时间里，除了寒假，其余时间他都在用行动陪伴着孩子们。支教两年的曹炜新不仅收获了孩子和家长对他的信任和爱戴，同时也荣获了“2017年希望乡村教师计划‘呕心沥血’奖”、“2018年第二季度仁化好人”、和“2018年仁化县最美志愿者”等荣誉，成为当地学校不可缺少的特岗教师。

来源：华南理工大学广州学院

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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