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感恩，用慈善回馈社会

上海市学生资助管理中心副主任  王  涛

2019年09月25日04:41  来源：人民网－人民日报
 

　　出生于上世纪40年代的原上海师范大学校长杨德广是位优秀的大学校长，著名的高等教育研究专家。素有“平民校长”“自行车校长”“绿化校长”“慈善校长”之美称。

　　杨德广是国家资助政策的受益者，在华东师范大学读书的五年里，杨德广享受乙等助学金，每月三元人民币补助，伙食费全免。当时的三元钱，足够用来购买一个月必需的生活用品。有了国家资助政策的保障，杨德广安心学习，顺利完成了学业。

　　对于“帮困助学”，杨德广有一种特殊的情结。“做慈善有三大好处：一是帮助了需要帮助的人，二是为希望帮助他人的人提供了平台，三是给自己带来了快乐和健康，因为慈善是对健康的最好投资。”杨德广深情地说。

　　每年新年后上班第一天，杨德广都要为学校教育发展基金和爱心基金捐款，每年植树节为绿化造林捐款。退休后，他卖掉一套住房，连同自己积余的100万元书稿费共计300万元，用于资助自己曾就读过的小学、中学、大学中的贫困学生，每年有200多名学生受助。

　　多年来，他坚持将自己退休工资的一半捐出来用于慈善公益事业。他的先进事迹在社会上产生了很大的反响，2018年他荣膺“中华慈善奖”慈善楷模称号。

　　为了把对西部地区的“帮困助学”做好、做大，杨德广于2014年建立“阳光慈善之家”，发起建立“阳光慈善基金会”。“阳光慈善专项基金”用于西部地区“帮困助学”公益活动，资助西部地区高中阶段的优秀贫困生，对每位学生一次性资助人民币2000元。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月25日 14 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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