奋斗，以奉献回报国家

从闽南山乡福建永春县走出的爆炸力学与核试验工程专家、中国工程院院士林俊德少将曾扎根戈壁五十二载，满腔热血投身国防科技事业，被中央军委追授献身国防科技事业杰出科学家荣誉称号。

这位以智报国的将军，年少时与国家资助有过一段不解之缘。“靠着在信用社贷款的50元钱和学校资助的20元路费，林俊德就这样去学校报到了。”中国核试验基地编写的《献身国防科技事业杰出科学家林俊德》一书中的简短话语，道出了这段渊源。

林俊德家在福建省永春县介福乡紫美村。1955年7月，他以优异成绩被浙江大学机械系录取，这在乡间轰动一时，但也让家庭缺乏顶梁柱的林家又喜又忧。

林俊德的母亲非常为难地向介福乡信用合作社介绍了家里的情况，丈夫早年去世，自己一人抚养5个孩子，日常温饱都成了问题，确实没有余钱供孩子上大学。但她不想儿子因为没钱上学而耽误前程，便想来农信社寻求帮助。

当班信贷员立即将情况汇报给信用社主任，考虑到林俊德时年未满18周岁，不符合作为借款人的主体资格申请贷款，永春信用社本着济困助学的初心，大胆创新，选择以林俊德的母亲作为借款人，快速审批通过了贷款申请，向其发放了50元的助学贷款支持林俊德完成学业，同时永春一中也资助了20元助学金。

对林家而言，这笔助学贷款是雪中送炭的一笔“巨款”。大学期间，林俊德还获得了人民助学金等资助，为感恩国家和学校的资助，他发奋学习，以优异的成绩完成了大学学业，走向了报效祖国的最前沿。

《 人民日报 》（ 2019年09月25日 14 版）

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