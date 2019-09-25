人民网>>教育

奋斗，以奉献回报国家

福建省学生资助管理中心副主任  李  萍

2019年09月25日04:41  来源：人民网－人民日报
 

　　从闽南山乡福建永春县走出的爆炸力学与核试验工程专家、中国工程院院士林俊德少将曾扎根戈壁五十二载，满腔热血投身国防科技事业，被中央军委追授献身国防科技事业杰出科学家荣誉称号。

　　这位以智报国的将军，年少时与国家资助有过一段不解之缘。“靠着在信用社贷款的50元钱和学校资助的20元路费，林俊德就这样去学校报到了。”中国核试验基地编写的《献身国防科技事业杰出科学家林俊德》一书中的简短话语，道出了这段渊源。

　　林俊德家在福建省永春县介福乡紫美村。1955年7月，他以优异成绩被浙江大学机械系录取，这在乡间轰动一时，但也让家庭缺乏顶梁柱的林家又喜又忧。

　　林俊德的母亲非常为难地向介福乡信用合作社介绍了家里的情况，丈夫早年去世，自己一人抚养5个孩子，日常温饱都成了问题，确实没有余钱供孩子上大学。但她不想儿子因为没钱上学而耽误前程，便想来农信社寻求帮助。

　　当班信贷员立即将情况汇报给信用社主任，考虑到林俊德时年未满18周岁，不符合作为借款人的主体资格申请贷款，永春信用社本着济困助学的初心，大胆创新，选择以林俊德的母亲作为借款人，快速审批通过了贷款申请，向其发放了50元的助学贷款支持林俊德完成学业，同时永春一中也资助了20元助学金。

　　对林家而言，这笔助学贷款是雪中送炭的一笔“巨款”。大学期间，林俊德还获得了人民助学金等资助，为感恩国家和学校的资助，他发奋学习，以优异的成绩完成了大学学业，走向了报效祖国的最前沿。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月25日 14 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved