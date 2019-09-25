为参与祖国建设倍感自豪

湖南大学教授、湖南大学1961级本科生 沈蒲生

没有党和国家的培养，就不会有我的今天。1961年我考取湖南大学土木系工业与民用建筑专业读本科，1966年考取湖南大学研究生。读书期间，我享受了免学费、助学金等资助，顺利完成了学业并留校任教。

任教期间，在国家政策支持下我两次作为访问学者公派出国进行交流。访学期间，看到国外众多的高楼大厦，心里十分羡慕，如果中国哪一天也能够高楼林立该多好！

回国后，我的研究重点也转向高层建筑，并参与了许多项目的修筑及抗震审查。参与过长沙新楚·擎天广场、长沙滨江国际金融中心、长沙世茂广场大厦、九龙仓国际金融中心大厦等高层建筑项目建设。

改革开放以来，中国的基建能力和技术水准得到了世界公认。我为祖国有这样的发展而倍感骄傲，为自己能参与祖国的建设而倍感自豪。

回想当年上大学的时光，经济上虽然困难，但幸运地有国家的扶持和帮助。对我而言，个人的努力是必须的，党和国家的培养是最重要的。

人民助学金圆我大学梦

河南信阳师范学院地理科学学院党委书记、信阳师范学院1980级本科生 吴泽成

1980年9月，我接到了大学录取通知书。父母高兴得合不拢嘴。直到快开学，父母才转喜为忧。家里仍然很贫困，但父亲表示砸锅卖铁也要供儿子读大学。临走前一晚上父亲说：“儿子不要怕，过一段时间我再给你寄钱去，我有办法。”

我带着自己的大学梦，也带着几代人的期望，来到了信阳师范学院。令我惊讶的是，学校不收一分钱学费，并且每月还发放三十四斤饭票和十一块七角钱的菜票，因为当时物价便宜，基本解决了吃饭问题，另加两块钱的医疗补助，大病住院全部报销。这下好了，父亲再也不用为我上大学发愁了。

我后来了解到，当时的大学生享受人民助学金，读师范专业的每个大学生，不论家庭条件如何，都可以享受。家庭困难的学生，没有学费、生活费的压力，学习就没有后顾之忧了。后来我毕业各科全部优秀，留校担任了辅导员。

现在回想起来，真的要感谢党和国家对大学生的资助政策。如果没有那样的政策，我不敢想象自己能否完成大学学业，是助学金圆了我的大学梦。

西部支教接力传递关爱

清华大学第二十一届研究生支教团团长、清华大学2015级本科生 韩储银

我家位于甘肃省平凉市静宁县的一个小山村，那里地处黄土高原，除了山，还是山。“一定要走出大山，去看看外面的世界。”抱着这样的信念，我坚持不懈，刻苦读书。2015年，我通过清华大学“自强计划”被顺利录取。

清华大学老师详细了解了我的家庭情况，在入学报到时通过“绿色通道”为我办理了入学手续，并为我介绍大学四年的资助计划，让我免除了学习生活的后顾之忧。四年大学，我获得了国家助学金、校友励学金等多项资助。

作为一名“自强生”，我感谢教育对我人生的改变。“接受爱，奉献爱，传递爱”，我希望自己能够用行动去回馈社会，用教育去影响更多的人。

本科毕业后我选择前往西部支教一年，用实际行动回馈社会、追逐梦想。2018年暑假我前往青海省湟中县支教，和孩子们相处了一周时间。当年国庆时我和孩子们视频通话，他们站成一排排唱起了《我和我的祖国》，那是我支教时带他们唱的歌。那一刻我特别感动，想到自己的付出，可以影响这么多孩子，在他们心中种下一颗颗希望的种子，这是多么有意义的事情。

资助学生写进“入职心愿”

东北师范大学附中教师、东北师范大学2015级本科生 刘 强

每次我在思政课上给学生宣讲的时候，我都会真诚地分享我作为一个寒门学子与国家资助的故事。

从吉林省的一个村庄，一路求学到县城双辽，再到省会长春。填报高考志愿的时候，我毫不犹豫地选择了全部公费师范生专业。我决心实现自身独立，为家人分担经济压力。

幸福眷顾奋斗者。我如愿以偿被东北师范大学录取，成为一名思想政治教育专业的国家公费师范生，也立志要成为一名充满温情和正能量的好老师。

大学期间，我获得了国家奖学金、宝钢优秀学生奖学金、全国大学生讲思政课大赛一等奖等荣誉30余项，每个月享受600元的师范生补助费，还积极参加勤工助学工作，被评选为“勤工助学服务之星”。不但可以自食其力，还经常给体弱的父母邮寄生活费、购买药品等。

2019年我成为东北师大附中最年轻的政治教师，创建了学习新思想的实体课堂，在吉林省大中小学宣讲“强国一代”43场，发表“知行合一”图文130余篇，影响带动了近3000名青年学生自学自讲思政课。

在入职心愿清单上，我写下第一项：每个月要默默资助一名学生。

《 人民日报 》（ 2019年09月25日 14 版）

(责编：牛镛、熊旭)