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中国石油大学（华东）：以青春的名义向祖国宣誓

2019年09月24日15:00  来源：人民网-教育频道
 

“以青春之名，我们庄严宣誓”（杨安/摄）

人民网讯 “家国同心，勇担我辈使命；艰苦奋斗，永远砥砺前行；惟真惟实，勤奋求索创新；追求卓越，激扬青春梦想。发扬石大精神，启航新征程，奋进新时代！伟大的祖国，我们永远热爱您！”日前，在中国石油大学（华东）举行的“青春告白祖国”系列活动上，一声声铿锵有力的宣誓词回荡在学校礼堂内。该校7000余名师生以青春的名义向祖国庄严宣誓，庆祝新中国成立70周年。

活动当天，在该校青年合唱团的带领下，全体师生共同唱起《歌唱祖国》，师生们舞动手中的国旗，现场被激昂的歌声“点燃”。

“这是我第一次用歌唱的形式表达对祖国的祝福，激动而又心潮澎湃！”该校机电工程学院2019级安全工程专业新生姜文龙表示，自己和其他同学一起将对祖国母亲的热爱与依恋，通过宣誓、歌唱的形式深情表达出来。这次的活动激发了石大学子与祖国共奋进的爱国情和报国志，“小我融入大我，青春献给祖国”应该成为新时代大学生矢志不渝的责任与担当。

据悉，此次活动是中国石油大学（华东）庆祝新中国成立70周年系列活动之一。此后学校还将陆续举行“红动中国”领航工程社会实践宣讲教育、“我和我的祖国”合影表白、“与国同行·筑梦未来”系列就业教育活动。（李依环 李璐）

师生合唱《歌唱祖国》（卢赟/摄）

(责编：李依环、熊旭)
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