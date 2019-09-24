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青春小讲师，实践大课堂

厦门大学“小小思政讲师”开讲 青春在实践中闪光

2019年09月24日14:07  来源：人民网-教育频道
 

资料图：厦门大学“凝心聚力，心动空天”暑期社会实践队在遵义会议会址前重温入党誓词（学校供图）

人民网讯 “今天我们通过自己的方式告白祖国。通过这一次小小的思政课，我希望能够分享自己在社会实践中亲身看到、感受到、了解到的祖国70年来的蓬勃发展，同时也希望能够带动更多的同学积极参与社会实践，将理论与实践结合，更好地提升和发展自己，使我们的思政理论课更加生动。”今秋厦门大学开学第一堂思政课上，该校马克思主义学院2018级硕士研究生何欢走上了讲台，亲述暑期社会实践的所思所感。

据悉，新学期第一周、第二周，厦门大学遴选出9支优秀暑期社会实践团队走进课堂，由参与实践的优秀学生代表主讲思政课，通过实地所见、所感，分享他们眼中新中国成立70周年来的辉煌巨变和发展，以真情实感向祖国告白。此次与何欢一同担任“思政讲师”的同学们是来自不同学院的本科生、硕士生。他们第一批讲述的主题包括“‘上山厦乡’——我眼中的乡村振兴”、“礼赞美丽乡村：连城社会实践活动经验分享”、“新中国成立70周年乡村变化”等。

“当代的大学生，在改革开放以来国家发展最为繁荣的时期出生并成长起来。伴随着自己的生活和成长经历，他们对国家的发展变化感受深刻。从他们的视角进行分享，作为听众的学生会觉得更为亲切，且这种感受更为真切。”谈及学生主讲思政课的活动成效，厦门大学马克思主义学院副教授原宗丽表示，通过这样的形式，同学们能更好地感受祖国的蓬勃发展。作为新时代大学生、作为国家未来的栋梁和生力军，他们将自觉肩负起更多的使命感和责任感。

据悉，“青春小讲师，实践大课堂”思政课活动是厦门大学“小我融入大我，青春献给祖国”主题社会实践活动优秀成果总结宣传推广系列活动的组成部分之一。该系列活动除了大学生走上思政课讲堂，学校还精心组织了报告会、成果展、分享会、主题团日等活动，形式多样、内容新颖、贴近青年。（李依环 李萌 林济源）

(责编：李依环、熊旭)
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