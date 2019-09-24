原标题：300余名美育工作者齐聚遵义 探究少儿美育教学新方法

日前，第十三届全国少年儿童美育教育理论与实践研讨会暨中国校外教育优秀论文征集活动在贵州遵义举行。研讨会由中国儿童中心、贵州省妇女儿童活动中心主办，以“创新少儿美育教育理论，推动少儿美育教育发展”为宗旨，为全国教育工作者搭建一个展示教学成果、探讨教学理念的平台。

研讨会现场。主办方供图

美育关乎国民素养。党的十八大报告将“立德树人”确立为教育的根本任务，党的十九大报告指出，要“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。在全国教育大会上，习近平总书记指出，要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系。要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，并对全面加强和改进学校美育工作提出了明确要求，提出要坚持以“美”育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。

“培养什么人”始终是时代教育的首要问题，美育被提到了前所未有的高度。中国儿童中心主任苑立新在研讨会上提出，美育在立德树人过程中更能内化于心，在促进少年儿童全面发展、在培育和践行社会主义核心价值观中具有不可替代的重要作用。

“我们期待的时代新人，其强烈担当意识来自志士弘毅的雄浑气魄，其无私奉献追求来自家国情怀的精神底色，其任重道远的担当精神来自善始善终、善作善成的人生立场和态度。”苑立新提出，时代新人的教育特别呼唤美育回归其本质——努力引导和发掘受教者欣赏美和创造美的能力，由美至善，美善合一，从而树立正确价值观、人生观、世界观，建立崇高理想和信念。“我们应将美育当作传承文化、培养国民精神的传世工程，接续中华文脉，延续百年美育思潮，将美育推向社会每个角落，让美育产生润化人心的力量，守护每个人的精神健康，提升整个社会的文化素养。”

他进一步指出，“中华美育精神”是美育的核心命题，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。少年儿童的成长离不开教师的辛勤培育，希望广大美术教育工作者始终坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，通过开展儿童艺术活动等形式，引导儿童发掘兴趣和潜能，促进儿童全面发展，为培育适应社会主义现代化建设需要、具有创新精神和实践能力的合格人才做出新的重要贡献。

中国儿童中心主任苑立新致辞。主办方供图

活动承办单位《中国校外教育》杂志社社长兼总编辑陈光以全国性美育活动“第二十四届全国中小学生绘画书法作品比赛”如何促进少年儿童美育教育发展的内涵进行发言。中国美术家协会少儿艺委会副主任龙念南从美育教育的目的、艺术表现的形式及层次等方面，与参会代表一起探究了少儿美育教学的方式方法。中国儿童中心爱丽莎、凌蓝，无锡市少年宫尤敏红等儿童美育教育工作者结合美育教育理论创意与教学实践进行了交流分享。

会议期间，与会代表们奔赴遵义市新蒲新区第一小学开展主题为“传递爱心 分享美好”的公益活动。《中国校外教育》杂志社向该校捐赠大量优秀期刊和学习用品，儿童美术教育名师肖美凡走进教室，为同学们上了一堂精彩纷呈的美术课。

全国少年儿童美育教育理论与实践研讨会是全国中小学生绘画书法作品比赛的一项重要内容。全国中小学生绘画书法作品比赛创办于1995年，至今累计数百万人次参赛。第24届全国中小学生书法绘画比赛以“美好家园”为主题，以全国青少年书法、绘画等作品反映新中国成立七十年、改革开放四十年的光辉历程，特别是党的十八大以来我国取得的伟大成就，通过儿童视角展现中华大地美好新生活和中华民族伟大复兴，呈现了孩子们眼中的国家发展、心中的中国梦，向海内外朋友展现中国人民的幸福生活。截至今年8月，已经有近百万中小学生通过线下和线上提交作品的方式参与比赛。此项比赛已成为全国覆盖面最广、参与学生最多的美育活动之一。(记者 杨月 杨维琼)

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