原标题：7岁前教育是孩子成才关键期

记殷红博教授历时36年学术研究和23年一线教学实践的成果

国家与国家之间的竞争，其实是教育的竞争，要想胜出，唯有提高教育。近日，笔者探访国际儿童关键期创始人、国际著名儿童心理与儿童教育专家、国际儿童关键期教育权威专家殷红博教授。

殷红博表示，他和他的团队30余年的学术研究和教学实践表明：7岁前孩子具备的综合素质水平代表了二三十年后一个国家各行业人才的素质水平，也决定了一个孩子未来所能取得的成就水平。殷红博进一步指出：上述结论主要有六方面的要素决定。

第一要素，由发展关键期规律决定。人类50%的发展关键期在3岁之前，70%的发展关键期在7岁之前,7岁也许不到人生的10%却几乎决定了人生的100%。人类最重要的智能素质、心理素质、艺术素质、体能素质、兴趣习惯等都是在7岁前的关键期建立起来的。

第二要素，自我服务能力。7岁左右孩子几乎具备了自我服务的能力。他们能够有目的、有计划、有方法的自我服务。

第三要素，自学能力。7岁左右的孩子已经具备了较强的自学能力，他们能够根据自身或他人的需要自学所需要的知识和解决问题的方法。

第四要素，建立在语言能力之上的抽象逻辑思维能力已经培养起来。7岁左右的孩子对母语的掌握已经能够顺利解决日常生活中的交流、学习和自我服务，在此基础上抽象逻辑思维能力已经初步展现，他们能够通过分析、归纳、判断、推理、概括解决日常生活中的问题，并自我学习。

第五要素，决定孩子社会交往和生存水平的关键观念已经建立起来。这些观念主要包括是非观念、金钱观念、亲情观念、学习观念、规则观念、交往观念、时间观念、卫生观念等。

第六要素，人性心理素质开始建立起来。人性心理素质主要包括：善良、同情、感恩、诚信、公正、利他等。

殷红博特别强调指出：公民的科学素质和读书习惯是衡量一个国家软实力的因素之一。科学素质主要是指公民具备的科学知识、科学精神、科学思维和科学方法。公民的科学素质是一个国家的发达程度、现代程度和文明程度的标志之一。5岁半—6岁半左右是人的科学素质发展的第一个关键期。

读书习惯代表了公民对知识的认知和持续的上进心。没有读书习惯也就丧失了综合进步的能力和愿望，造成一个人综合文化素质、心理素质、智力素质的快速全面衰退。中国公民平均每年读书不到5本，美国、日本、英国等发达国家，人均每年读书35本左右，以色列最多每年在65本左右。

读书是提高一个公民科学素养的重要因素之一。殷红博研究表明：人类的读书习惯、读书兴趣以及对读书价值的认知和基础读书能力产生发展的关键期在2岁半—5岁，这一时期建立起来读书习惯、读书兴趣、读书价值的认知将持续人的一生，到了小学、中学，再培养孩子读书习惯、读书兴趣以及对读书价值的认知就太晚了。

殷红博1997年创办中国第一家也是亚洲第一家关键期教育幼儿园——北京博凯智能全纳幼儿园，23年来只办一家，不搞加盟、不搞连锁，一心一意打造国际级精英幼儿教育。该园全面运用殷红博国际首创的“华夏CYBK儿童关键期教育体系”取得了优异的教育效果，前6届毕业生中均有考进美国哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福等世界名校。（环球时报环球网报道 记者 胡茜茹）

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