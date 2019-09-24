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一年级“陪读笔记”热传，现在家长这么难当？

2019年09月24日09:37  来源：扬子晚报
 

“陪读笔记”部分内容。

“天才、天空、天气……惊天动地、顶天立地、天诛地灭、开天辟地、天南地北……每个字除了笔顺笔画之外，还需要组词和成语”近日一位网友smiling在朋友圈晒了一份一年级新生的陪读笔记，网友们纷纷点赞。一位网友表示：“本以为是三四年级的语文笔记，没想到一年级就拓展得这么深，我对一年级还停留在aoe的印象，瞬间就被碾压了。”

应众多妈妈的要求，这位妈妈还专门建了一个“伍老师家庭伴读交流群”，分享自己的伴读经验和心得。家长们留言：“伍老师真正让我体会到什么是引导有心又养育无痕和玩中学！”记者也加入这个群并采访了这位有心有爱的妈妈。

新生妈妈这样说——

为什么要做陪读笔记？

用碎片时间让孩子养成高效学习的习惯

据了解，伍老师曾经是一位从教12年的中学老师，目前从事健康管理、营养咨询工作。

“这样两页满满的笔记要花很长时间吧？”当记者提出这个问题时，伍老师表示，这个笔记是孩子一个单元学完了，做的深度复习。“其实我都是利用碎片时间比如等公交车的时候，放学路上、开车等红绿灯、在外面吃饭等上菜的时间，跟孩子玩组词、词语接龙的游戏，慢慢过渡到成语接龙、故事接龙，无形中提高了孩子的逻辑思考和语言表达能力。因为有平时的日积月累，这个笔记做起来还是很快的。”

“我的女儿6岁半，在武汉一所私立学校读书，每天7点多上学，5点10分放学，晚上一般9点上床。这期间周一到周三，小孩要上英语的网课、周四要学一个半小时舞蹈课，每天晚上除了完成当天的作业还要练琴，睡前还要讲故事，因此小孩的时间是非常紧张的。”

在采访中，伍老师告诉记者，“我必须让孩子养成高效学习的习惯，不然学这么多，她一拖拉，家长一催促，小孩会厌学，我努力让孩子觉得有意思，高效学习，进入良性循环。”

如何提高孩子的学习兴趣？

学会示弱，带着游戏任务去上学

如何在游戏中提高孩子的兴趣，伍老师分享了不少实用的小诀窍：“在词语接龙中，有时候家长要学会示弱，假装很难思考很久，甚至嗔怪他：讨厌，你出的这个题目怎么这么难呢？你能帮我想一想吗？这时候孩子就会得意地咯咯笑起来，他会帮你组一个新词，当孩子眉飞色舞表达的时候，妈妈一定要给他回应给他鼓励，他就会更愿意去表达。”

如何让孩子乐于分享校园趣事，做很好的亲子沟通，也是很多妈妈的难题。伍老师分享一个小妙招——给孩子设定游戏的目标。“宝贝，我们今天玩一个游戏，你们班上那么多小朋友，你觉得哪个小朋友最可爱。”孩子会细心观察，放学后给妈妈一个答案。“为什么你觉得他最可爱？发生了什么事？或者因为一个好笑的面部表情？”在妈妈的追问下，孩子就会噼里啪啦地给你讲很多，而且是经过观察的结果。这个过程中无形中提高了孩子的语言表达能力。妈妈这时候只要追加表扬：“宝贝，你太棒了，你表述得绘声绘色，这个孩子就好像站在妈妈面前一样。”

网友质疑

妈妈太厉害 孩子会依赖

“我不觉得这样是很好的行为，妈妈如此用心学习，孩子上课时就可以不用认真学了，反正有妈妈垫底。一种角色的过分干预，会造成另一角色的空位。”

也有网友提出质疑：“即便妈妈是学霸，真的可以陪伴孩子学习到上大学，那也会让孩子变得没有独立思考的能力，在学习这件事情上对妈妈产生依赖。家长不要把对这个世界的恐慌，对孩子未来的恐慌情绪传染给孩子。每种角色各司其职是最好的选择。”

对此，伍老师表示，因为小孩目前还是一年级的小学生，不会写字，所以妈妈代劳，只是为了帮助小孩养成深度复习和思维拓展的习惯。后面随着小孩会写的字越来越多，这些笔记就会交给孩子独立自主完成。“语文学习就是一个先把书读厚，再把书读薄的过程。” 

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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