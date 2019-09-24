特教老师张俐：生命和失语孩子紧紧相连

原标题：痴情守护33年的特教老师张俐：生命和失语孩子紧紧相连

张俐，江西省南昌市启音学校校长，18岁毕业后自愿从事特教工作，至今已33年。作为特教领域的唯一代表，入选10位2019年度全国教书育人楷模。

作为特教领域的唯一代表,江西省南昌市启音学校校长张俐光荣入选10位2019年度全国教书育人楷模。

从事特教工作33年来，张俐既是孩子们的老师也是孩子们的母亲，为听障孩子撑起了一片爱的蓝天。

1986年，18岁的张俐带着美好的心愿，自愿申请来到南昌市启音学校（原市聋哑学校），当了一名特教老师。

南昌市启音学校的学生来自全省各地，入校时只有七八岁。学生年幼自理能力差，担任班主任的张俐就到学生宿舍帮他们整理衣被，把他们换下的脏衣脏鞋和床单被套带回家洗干净、缝补好。学生病了，她就带着去医院看病、打针。在她任班主任期间，抽屉里学生的病历也像作业本似的有厚厚的一叠。遇上节假日，有住校生不能回家的，她就带上水果、糕点到学校看望学生或把学生接到自己家里。

为了最大限度帮助聋儿消除残障影响，回归社会，聋校老师会运用各种手段和方法，对聋儿进行听力语言康复训练。很多人以为聋校上课，老师只要比划不必发声。殊不知，为了让学生发音说话，特教老师付出了多少艰辛。在健全孩子只需带读三五遍，而这里的孩子需要的时间是十几倍或几十倍。

为了让学生有更好的发展，学校从北京购置了一套语训设备，给当时担任语训教学的青年教师张俐压担子，要求她一定要在聋儿语训方面干出一点成绩。当时她班上共13名学生，上午主要是教学和集体语训，下午是单训时间。为了保证语训效果，她规定每名学生每天至少有20~30分钟的面对面单独训练时间。20分钟虽然不算多，但13名学生加起来就是4个多小时。一天下来，她总是声音嘶哑，咽喉肿痛，下班回到家也不愿多说一句话。

为帮助学生学会发音，她上课时总带着小镜子、小纸片；为帮助学生发准音，她总把自己的嘴唇贴近孩子的手背；有时把他们脏兮兮的小手放在自己的脸上、鼻旁、脖子上。记得在学习舌根音时，几天以来只有两三名学生掌握了，她特别着急。在单训时，她尽可能地把脸贴近学生，希望学生能看清她发音时舌头的位置和形态。一次在辅导周茜同学时，孩子学得很专心，用手捧住张俐的脸，忽然她把手指伸进张俐的嘴里，触摸张俐的舌头。说起这一幕时，张俐坦言：“孩子这样做是不自觉的。这也提醒了我，或许这种触摸是最好的方法。”张俐连忙让她用肥皂把手洗干净，然后继续用这种触摸方法，使学生在短短的十几分钟里掌握了“g、k、h”发音。

在张俐眼里，学生和自己的孩子没有什么两样，只要孩子需要，做母亲的有什么不能忍受和给予的呢？她说：“只要学生愿意，我就能忍受他们把手指伸进我的嘴里。”功夫不负有心人，通过几年的训练，张俐教的学生有的能和健全人正常对话，有的可通过看话进行口语交流。她带的班是学校的语言训练模范班，经常接待外省、地、市、县聋校教师听课。

从事特殊教育，不但要对聋儿进行智育，更重要的是要培养聋生自强不息、与命运抗争的精神。张俐鼓励孩子正视自身的生理缺陷，自尊、自强、自信，要做身残志坚，残而不废，对国家对社会有用的人。

做思想工作，她坚持“晓之以理，动之以情”，一度迷恋网上游戏，精神萎靡不振的全斌杰同学，在张俐的耐心教育下，精神面貌终于焕然一新，他说他的理想是考上大学。高中毕业时全斌杰同学终于如愿以偿。张俐班上许多同学都树立了和健全人一样上大学的理想和目标，有的学生被评为市级三好学生、文明学生，有的学生在市中学生运动会、省残疾人运动会上拿奖，有的学生在省书法美术作品大赛上拿名次。整个班的学生都呈现出奋发向上、自强不息的精神面貌。

2018年7月，张俐成为南昌市启音学校校长，她又以校长的身份审视着现今的特殊教育现状，思考着学校要如何才能更好地为残疾孩子服务，要给予这些残疾孩子怎样的教育引导、怎样的成长设计，才能让他们在学校能够德智体美劳全面发展。

从18岁时投身特教，对张俐而言，33年的特教之路，如今并未至终点，而是新征程的起点。（记者 刘旭）

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