人民网>>教育>>滚动新闻

特教老师张俐：生命和失语孩子紧紧相连

2019年09月24日09:30  来源：中国妇女报
 
原标题：痴情守护33年的特教老师张俐：生命和失语孩子紧紧相连

张俐，江西省南昌市启音学校校长，18岁毕业后自愿从事特教工作，至今已33年。作为特教领域的唯一代表，入选10位2019年度全国教书育人楷模。

作为特教领域的唯一代表,江西省南昌市启音学校校长张俐光荣入选10位2019年度全国教书育人楷模。

从事特教工作33年来，张俐既是孩子们的老师也是孩子们的母亲，为听障孩子撑起了一片爱的蓝天。

1986年，18岁的张俐带着美好的心愿，自愿申请来到南昌市启音学校（原市聋哑学校），当了一名特教老师。

南昌市启音学校的学生来自全省各地，入校时只有七八岁。学生年幼自理能力差，担任班主任的张俐就到学生宿舍帮他们整理衣被，把他们换下的脏衣脏鞋和床单被套带回家洗干净、缝补好。学生病了，她就带着去医院看病、打针。在她任班主任期间，抽屉里学生的病历也像作业本似的有厚厚的一叠。遇上节假日，有住校生不能回家的，她就带上水果、糕点到学校看望学生或把学生接到自己家里。

为了最大限度帮助聋儿消除残障影响，回归社会，聋校老师会运用各种手段和方法，对聋儿进行听力语言康复训练。很多人以为聋校上课，老师只要比划不必发声。殊不知，为了让学生发音说话，特教老师付出了多少艰辛。在健全孩子只需带读三五遍，而这里的孩子需要的时间是十几倍或几十倍。

为了让学生有更好的发展，学校从北京购置了一套语训设备，给当时担任语训教学的青年教师张俐压担子，要求她一定要在聋儿语训方面干出一点成绩。当时她班上共13名学生，上午主要是教学和集体语训，下午是单训时间。为了保证语训效果，她规定每名学生每天至少有20~30分钟的面对面单独训练时间。20分钟虽然不算多，但13名学生加起来就是4个多小时。一天下来，她总是声音嘶哑，咽喉肿痛，下班回到家也不愿多说一句话。

为帮助学生学会发音，她上课时总带着小镜子、小纸片；为帮助学生发准音，她总把自己的嘴唇贴近孩子的手背；有时把他们脏兮兮的小手放在自己的脸上、鼻旁、脖子上。记得在学习舌根音时，几天以来只有两三名学生掌握了，她特别着急。在单训时，她尽可能地把脸贴近学生，希望学生能看清她发音时舌头的位置和形态。一次在辅导周茜同学时，孩子学得很专心，用手捧住张俐的脸，忽然她把手指伸进张俐的嘴里，触摸张俐的舌头。说起这一幕时，张俐坦言：“孩子这样做是不自觉的。这也提醒了我，或许这种触摸是最好的方法。”张俐连忙让她用肥皂把手洗干净，然后继续用这种触摸方法，使学生在短短的十几分钟里掌握了“g、k、h”发音。

在张俐眼里，学生和自己的孩子没有什么两样，只要孩子需要，做母亲的有什么不能忍受和给予的呢？她说：“只要学生愿意，我就能忍受他们把手指伸进我的嘴里。”功夫不负有心人，通过几年的训练，张俐教的学生有的能和健全人正常对话，有的可通过看话进行口语交流。她带的班是学校的语言训练模范班，经常接待外省、地、市、县聋校教师听课。

从事特殊教育，不但要对聋儿进行智育，更重要的是要培养聋生自强不息、与命运抗争的精神。张俐鼓励孩子正视自身的生理缺陷，自尊、自强、自信，要做身残志坚，残而不废，对国家对社会有用的人。

做思想工作，她坚持“晓之以理，动之以情”，一度迷恋网上游戏，精神萎靡不振的全斌杰同学，在张俐的耐心教育下，精神面貌终于焕然一新，他说他的理想是考上大学。高中毕业时全斌杰同学终于如愿以偿。张俐班上许多同学都树立了和健全人一样上大学的理想和目标，有的学生被评为市级三好学生、文明学生，有的学生在市中学生运动会、省残疾人运动会上拿奖，有的学生在省书法美术作品大赛上拿名次。整个班的学生都呈现出奋发向上、自强不息的精神面貌。

2018年7月，张俐成为南昌市启音学校校长，她又以校长的身份审视着现今的特殊教育现状，思考着学校要如何才能更好地为残疾孩子服务，要给予这些残疾孩子怎样的教育引导、怎样的成长设计，才能让他们在学校能够德智体美劳全面发展。

从18岁时投身特教，对张俐而言，33年的特教之路，如今并未至终点，而是新征程的起点。（记者 刘旭）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved