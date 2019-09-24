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经典音乐，为孩子绘就生命底色

刘力扬

2019年09月24日09:20  来源：光明日报
 
原标题：经典音乐，为孩子绘就生命底色

　　全民族整体文化素质的极大提高，需要提升全民审美素养和美学品位；塑造民族文化品格，培养社会创新能力，需要一个“兴于诗，立于礼，成于乐”的回归与超越。“乐以和其声”是支撑人民精神充实、国家强盛的软实力。弘扬中华美育精神，应重视经典音乐的美育价值。

　　什么是经典音乐

　　首先我们必须弄清楚什么是“经典音乐”。这不得不先从“古典音乐”的概念说起，狭义的古典音乐是指古典主义的音乐，即1750年至1820年这段时间欧洲的主流音乐，也称“维也纳古典乐派”；广义的古典音乐是指那些从西方中世纪开始至今，在欧洲主流文化背景下创作的西方古典音乐，主要因其复杂多样的创作技术和所承载的重要内涵流传至今。笔者在这里采用“经典音乐”而非“古典音乐”的表述，是因为“古典音乐”概念没有把中国自古至今流传的中国民乐、中国戏曲、中国民歌和近现代创作的大量优秀作品纳入其中。因此，这里所说的“经典音乐”包括西方古典音乐、中国戏曲、中国民乐、中国民歌和中国近现代创作的大量优秀音乐作品。这些音乐历经岁月磨砺，经久不衰，艺术手法洗练，追求理性地表达情感，是为大众喜爱的音乐，但有别于通俗音乐。

　　经典音乐与通俗音乐

　　现在社会上还有很多人一提起音乐就会把它与娱乐等同起来，这里所说的经典音乐不是娱乐，不是社会上流行的通俗音乐。通俗音乐是生活的调味品，但不是生活的必需；经典音乐是我们生活的必需，是我们生活中必不可少的一部分。

　　音乐不是奢侈品，不是我们钱包鼓了的时候才来消费的多余物；音乐不是消遣品，不是生活无聊时候的娱乐方式。音乐是人类生存的基本需要，是让人类生活得有意义的方式之一，语言穷尽之处，音乐可以表达，思维无法触及之处，音乐能够揭示心灵深处的情感。著名的古典音乐及钢琴伴奏家雷蒙德·毕格曾经说：“任何形式的古典艺术（包括音乐）都给人希望，因为它体现更高的理想、视角和意志，能够提升我们低劣的本能和欲望，启悟我们回归更高贵的自己。”

　　舒伯特在给他哥哥的信中写道：“音乐是神所给我的，我给予世界，那是它的归宿。”经典音乐是美的艺术，是对自然，宇宙，生命美的赞叹，是人类灵魂深处智慧和人格的流露，它蕴含着人性的柔美和天地的宽阔。

　　由于不了解什么是经典音乐，很多人从小学习了“音乐”，但他所听的却是大量社会上流行的通俗音乐，并未达到学习音乐的真正目的。

　　音乐是美育的重要组成部分

　　很多人认为孩子没有音乐天赋，所以学不了音乐。苏联著名教育家苏霍姆林斯基说过：“音乐教育并不是音乐家的教育，而首先是人的教育。”爱音乐、爱艺术是幼儿的天性，只是后期缺少正确的引导，扼杀了他们的天性。我们并不需要每个人都有音乐天赋、都能够成为音乐家，但我们可以顺应天性，把幼儿培养成为音乐爱好者。

　　中国是一个拥有灿烂文化的民族，中华美育精神深远流长，热爱音乐也是中华民族的传统，“孔子至彼闻韶，三月不知肉味。故乐非独以自乐也，又以乐人，非独以自正也，又以正人，于此乐者，不图为乐至于此。”说的就是孔子在齐国听到了舜帝时代的《韶乐》，三个月的时间不知道肉味的诱惑，没想到演奏和欣赏音乐能达到这个程度。音乐不仅仅是用来让自己快乐的，它还可以让别人一起快乐。它不仅仅是让一个人自己品行端正，也能起到正人的作用。《礼记·乐记》中有“礼者，序也”“乐者，和也”，音乐和精神应该是和谐平衡，通过弹奏或者欣赏音乐，使我们放弃心灵的烦恼，世俗的欲望，放弃一切不平等的念头，而求与自然合一，求得心灵的平和。所以音乐是我们精神的食粮，是我们生活的必需，是美育的重要组成部分。

　　学习音乐要从孩子抓起

　　学习音乐应从孩子抓起，音乐能开发孩子的智力，促进孩子的创造创新能力。著名物理学家爱因斯坦不仅酷爱音乐且造诣很深，他从小学习小提琴，并在演奏上达到专业水平，他说：“在科学思维中，永远存在着音乐的因素，真正的科学和真正的音乐要求同样的思维过程，我在科学上的成就，很多是音乐启发的。”音乐是非常严谨的，从小学习音乐能培养人严密完美的创造思维，一串串闪烁跳跃的音符能激发科学的想象力，唤起无穷无尽的联想，打开通向科学的大门。比如中国的科学家李四光、钱学森、袁隆平等都是从小就开始学习音乐，并且在音乐上都有很深的造诣，他们在科学上的成就都与音乐有很深的关系。

　　从小学习音乐能净化心灵，培养高雅审美情趣和高雅的气质。冼星海说：“音乐是人生最大的快乐，音乐是生活中的一股清泉，音乐是陶冶性情的熔炉。”西方哲学家尼采认为“没有音乐，生命是没有价值的，而交响乐是音乐中的音乐，是音乐中神圣的殿堂，而且它具有博大的、高远、深厚的精神境界”。梁启超说：“欲改造国民之品质，则诗歌音乐为精神教育之一要件。”孩子通过学习音乐，通过接触大量音乐作品，在音符构成的优美灿烂的世界里，音乐所传递的真、善、美，能够让孩子懂得如何与世界相处，与自己相处，如何爱祖国、爱生活、爱父母、爱世界。音乐是高贵的，这高贵来自音乐本身的内涵与张力，并非财富、名誉，“腹有诗书气自华”音乐更能给人增加自然散发的光辉。艾涅斯库说：“音乐是一种语言，它能确切地反映个人和人民的精神品质。”福楼拜说：“音乐使一个民族的气质更高贵。”

　　中国是崇美、尚美的国家，中华文化始终呈现出美的创造，彰显出美的品格。我们应当从孩子学习经典音乐抓起，弘扬中华美育精神。

　　 （作者：刘力扬，系中国音乐学院声乐艺术指导）

(责编：李依环、熊旭)
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