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培训班不停课国庆假期泡汤 杭州妈妈的抱怨被网友怼

2019年09月24日09:04  来源：钱江晚报
 
原标题：培训班不停课国庆假期泡汤 杭州妈妈的抱怨被网友怼

“刚刚收到消息，英语培训，10月1日和3日上课；科学培训，10月4日和6日上课。”韩女士的孩子今年读初一，以前从来没有报过学科培训班，因此“缺乏经验”，“我没有想到，国庆节这么重要的节日，培训班为什么还要上课呀？”

当然了，对于韩女士的抱怨，其他家长普遍的反应就是：大惊小怪——家里有伢儿上培训班的，哪一个没有经历过这种遭遇呢？

钱报记者跟韩女士聊了聊，才明白她为什么会“大惊小怪”。

韩女士在孩子小学时，没有给孩子报过学科类的培训，仅仅在杭州青少年活动中心报了几个兴趣班。今年孩子读初中了，周围不少朋友都建议：“必须报一两个学科类的培训班，否则孩子会跟不上，因为绝大多数学生都在外面补课。”

“我听取了朋友的建议，这个学期给孩子报了一个英语培训班，一个科学培训班，但在不同的地方上课。”韩女士对钱报记者说，孩子挺争气的，小学时虽然没有报过培训班，但成绩还不错，小升初进了杭城一所民办初中。初中的学科一下多了起来 ，难度也变大了，所以只能随大流。

孩子上初中后，每天早上六点就要起床，晚上回家还要做作业到很晚，实在太辛苦。她就想着，国庆节难得有7天假期，要带着儿子出门放松一下，毕竟劳逸结合才是王道。

早在一个星期前，韩女士就做起了国庆节“出游攻略”：先去外婆家住两天，孩子跟外婆已经半年多没见了，外婆挺想念的；然后去云南玩3天，洱海的美景应该能让孩子忘掉繁重的功课，彻底放松一下；最后两天在家里做点作业、看看书，全家再出去看看电影吃吃饭。

假期计划相当完美，机票已经买了，房间也定下了，甚至连吃饭的餐厅也选好了。可惜，这一切因为一张培训机构的课程安排，全泡汤了。

“没想到会这样，刚出校门又要进培训班，难道以后都是这样的吗？”韩女士对记者说，以前报的那些兴趣班，逢年过节都是放假的。没想到上了初中，报了学科培训班，连节假日都没得休息。

韩女士原本想，要不就请假吧，可儿子很上进，认为既然报了名，就不能随便放弃。对此她很欣慰，支持孩子的决定。只可惜，这个国庆节算是泡汤了。

钱报记者了解到，大大小小的假期也是培训机构的“旺季”。在春节，一些培训班甚至大年三十前一天还在上课。韩女士的遭遇是一个普遍现象，每个家长都会有这样一个糟心时刻。

一些有经验的家长会想办法绕开这种不愉快，会根据培训班的课程计划来安排节假日的出行计划。

一位姓王的妈妈说，一般情况下，她会尽量在一个机构给孩子报培训班，让上课时间比较集中。这个国庆节，她家孩子上培训班的时间就集中在长假的下半段，因此有三四天可以自由支配。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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