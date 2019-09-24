2020年考研今起开始预报名 这些信息考生要注意

9月24日开始，2020年全国硕士研究生招生考试将进入为期4天的预报名阶段。对广大考生而言，网上报名是参加考研的起始点。那么，为何要在正式报名前设置预报名、二者有何区别？在填报报名信息时，考生又该注意些什么？

什么是考研预报名？

又到一年考研报名季，根据教育部今年8月发布的《2020年全国硕士研究生招生考试公告》(下称《公告》)，2020年考研初试时间为12月21日至12月22日。超过3小时的考试科目在12月23日进行。

如今，距离正式考试还剩3个月时间，考研报名也即将开始。根据《公告》内容，考研网上报名时间为2019年10月10日至10月31日，每天9:00-22:00。预报名时间为2019年9月24日至9月27日，每天9:00-22:00。

那么，什么是预报名？两次报名信息是否有同等作用？海天教育考试研究中心专家吴睿解释，两次报名均有效，考生报名时择其一即可。“考研预报名并不具有强制性，若考生预报名信息无修改，则无需再进行正式报名；但若预报名所填信息有变动，考生也可在正式报名时修改；若未参加预报名，正式报名同样有效。”吴睿表示。

实际上，考研预报名制度由来已久。吴睿介绍，2017考研之前，预报名只针对应届生，2017考研之后，部分地区往届生也可参加预报名。

之所以要设置预报名，吴睿分析，一方面是为正式报名分流，以免报名过于集中，报名系统过于拥挤，提高报名效率；另一方面也可以让考生提前熟悉报名流程，给考生更充裕的报名时间，尽量避免错报、漏报情况出现。

此外，根据教育部发布的《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(下称《规定》)，考生完成网上报名后，还需到报考点现场确认网报信息和采集本人图像等相关电子信息，同时按规定缴纳报考费。

考生们为考试日夜坚守。张斌 摄

预报名阶段

这些信息要留意

填写报名信息，具体应该注意哪些事项？按照上述《规定》要求，应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续；单独考试考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续；其他考生(含工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生)应选择工作或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。

即便是预报名，考生同样不可掉以轻心。吴睿提醒，考生应认真阅读欲报考招生单位、欲选择现场确认报考点以及该报考点所在省级管理部门的网报公告，详细确认招生单位或报考点对考生的要求，避免报名无效。

同时，吴睿强调，填报个人信息时，考生需准确填写个人信息，尤其是学籍学历信息和奖惩情况必须如实填报。

根据《规定》，报名期间，考生要准确填写本人所受奖惩情况，特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者，将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。

此外，专家也提醒广大考生，系统生成的报名号也需谨记，如需网上支付报名费的应及时网上支付并确定费用成功扣除。

同时，考生还需留意，报名时只可填报一个招生单位的一个专业。待考试结束，教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后，考生可通过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的调剂办法、计划余额等信息，并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。

考生们参加考研培训班，备战考研。中新社记者 张勇 摄

科学选择报名时间

这些考试时间要牢记

两个报名时间，考生应该如何进行科学选择？在吴睿看来，考生若已确定预报考学校和专业，建议在预报名阶段尽早报考，但若选择正式报名时填报志愿，也无需紧张。

“考前保持平稳心态很重要，即便预报名前未想好报考学校，也可通过预报名熟悉流程，待科学选好学校和专业后再正式报考。”吴睿说。

对每位备考考生而言，从报名到最后参加复试的时间节点，都不可错过。以下这份考研时间小贴士，考生们可收好保存——

预报名：2019年9月24日到27日，每天9:00-22:00；

正式报名：2019年10月10日到10月31日，每天9:00-22:00。

现场确认：由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。考生需及时关注各省级教育招生考试机构发布的公告，并按规定完成现场核对确认个人网上报名信息，缴纳报考费，采集本人图像信息等工作，逾期不再补办。

打印准考证：2019年12月14日至12月23日，考生凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。

初试： 2019年12月21日至12月23日

(每天上午8:30—11:30，下午14:00—17:00)。具体考试科目安排如下：

12月21日上午 思想政治理论、管理类联考综合能力 下午 外国语

12月22日上午 业务课一 下午 业务课二

12月23日 考试时间超过3小时的考试科目

复试：复试时间、地点、内容、方式、成绩使用办法、组织管理等由招生单位按教育部有关规定自主确定。全部复试工作一般在2020年4月底前完成。(杨雨奇)

(责编：实习生(张楠)、熊旭)