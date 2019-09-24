原标题：大学教授三年不给本科生上课 将被清出教师系列

教育部将出台新规，大学教授和副教授连续3年不给本科生上课，将清理出教师系列。

昨日，教育部高教司司长吴岩出席北京外国语大学非洲学院和亚洲学院成立仪式时透露，为了让中国的高等教育追上世界上最强的国家，必须让大学的“金专、金课、金师”随处可见，让“水专、水课、水师”无处安身。这已经不是他第一次为中国高等教育变革发声了。

吴岩认为，中国高等教育要做到“三变”，即要超前识变、积极应变、主动求变。为此，教育部正在推动“四新”，即努力建设新工科、新农科、新医科和新文科。

微观的人才培养环节，教育部也推出了一套组合拳。“我们要有一流的专业，因为它是人才培养的基本单元；我们要建一流的课程，因为它是人才培养的核心要素；我们要建设一支一流的教师队伍，没有一流的教师，何来一流的学生？”他还“喊话”，未来要努力地让“金专、金课、金师”在学校随处可见，同时要坚决地淘汰“水专、水课、水师”，“要让学校的那些质量不高的专业难以为继，要让质量不高、不用心、没含量的课下岗，要让那些不用心教书、只关心自己成长的教师离开教师岗位。”

吴岩还透露，最近几年，教育部在高等教育要抓的主题就是让学校的管理严起来，教育教学不再是一个宽松软的状态。“最近还要有一个非常重要的政策发布，在学校连续3年不给本科生上课的教授和副教授，会被清理出教师系列。同时，我们要让学生毕业和课程难起来，不能是一进了学校就进了安全箱，不好好学习的学生毕不了业。”他说，要让学生忙起来，“让那些天天睡大觉、天天打游戏、天天喝大酒的醉生梦死的日子一去不复返。”

与之相配合，教育部要求今后大学人才培养的效果和措施也要实起来。 (记者 任敏)

(责编：郝孟佳、熊旭)