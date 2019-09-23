2019中国海归创业大赛落幕 

人民网北京9月23日电 2019（第五届）中国海归创业大赛复赛、决赛暨对接洽谈会日前在北京市通州区举行。来自全国的100余个海归创业项目登台展示风采，30个项目晋级决赛。最终，双通道数字隔离器项目脱颖而出，荣膺桂冠。

在为期三天的活动中，100多支海归创业团队按行业领域分为4组参加复赛路演，16位专家评委，从团队、技术、市场、财务四个主要方面对项目进行了现场评审。自动驾驶与智慧城市、针对中国女性乳腺癌筛查的数字乳腺体层合成系统2个项目获二等奖，世界领先的光固化3D打印技术产业化项目、基于海洋智能制造四维一体化信息装备的实际应用及技术研发、库宝仓储机器人系统3个项目获三等奖，另有24个项目获优胜奖。

2019(第五届)中国海归创业大赛颁奖典礼优胜奖获得项目代表领奖

在复赛和决赛期间，还承办举行了“海创企业市场渠道共享大会”，发布了“百城市场渠道共享计划”，推出了以“共享人的价值”为核心理念构建的“市场加速器”服务平台，为各地留学人员创业园区在孵企业配置全国市场渠道资源，加速企业成长。来自全国45个城市、75个市场渠道的城市合伙人和15家海归企业代表参会，开展对接360余对次。此外，由中国技术创业协会留学人员创业园主办的2019（第五届）中国海归创业大赛项目对接洽谈会，重点围绕云计算、大数据、人工智能、物联网等电子信息领域及关联产业，50多个参赛项目团队与20多家上游企业开展对接130余对次，达成各类合作意向超过30项。

中国海归创业大赛是在科技部、教育部、人力资源和社会保障部、致公党中央的指导下，由中国技术创业协会留学人员创业园联盟发起举办的一项专门面向海归的全国性创业活动。大赛以“汇聚海归英才，助力创新创业”为主题，发挥政府部门、行业协会、创业园区、大型企业、投资机构、高校院所等多方作用，发现、选拔、扶持优质海归项目，搭建海外人才创新创业全链条服务平台，构建海创企业的产业链、创新链、服务链。

大赛自2015年首次举办以来，至今共吸引了2277个海归创业团队参赛，开展对接和交流洽谈1300余对次，达成各类合作意向超过300项。在前四届大赛121个入围决赛的项目中，有60多个项目已获得投资及各类支持累计超过18亿元。

(责编：郝孟佳、孙竞)