绿茵绽放青春 “校园足球歌曲”评审交流会举行

人民网讯 由教育部体育卫生与艺术教育司主办，中国青年报社承办的“2019《传承的力量》学校体育艺术教育弘扬中华优秀传统文化成果展示活动”之“校园足球歌曲”评审交流会18日在北京召开。

会议现场 主办方供图

经过层层发动、选拔，“校园足球歌曲”征集活动共吸引全国284所学校参与，共征得校园足球歌曲原创作品331首，作品内容紧扣“校园足球”主题，拼搏、梦想、足球少年、加油等成为歌曲中出现的热词。同时，有部分作者将原创音乐作品制作成歌曲MV，共计44首音乐作品配有MV。经遴选团队层层把关，入围最终评审的校园足球歌曲原创作品58首。

教育部体育卫生与艺术教育司副司长万丽君在评审交流会现场表示，传播校园足球声音，讲好校园足球故事，展示青春学子风采，需要进一步的凝聚人心，汇集力量，这是本活动面向教育战线征集校园足球原创歌曲的初衷。展示校园足球蕴含的团结、拼搏的体育精神，有利于其在学校传播、传唱。进一步推动校园足球的健康发展，引导青少年学生走进足球、热爱足球、培养学生的爱国主义、集体主义精神和顽强拼搏的力量，实现足球运动中的四位一体的目标。

教育部全国青少年校园足球专家委员会主任委员、北京理工大学教授金志扬表示，体育应回归教育，成为教育的一部分。发展校园足球具有三大目的，第一为立德，第二为提升青少年健康和身体素质，第三为中国足球的腾飞夯实基础。同时，金志扬还表示，校园足球歌曲应以中小学生为受众群体，歌曲应简单易唱，节奏轻快，充满激情。

在评审交流活动中，与会专家纷纷就自己感兴趣的校园足球歌曲作品进行点评。教育部“全国艺术体育专家”、“国培计划”首批专家中国音乐家协会合唱联盟理事苏丹娜认为，歌曲《绿荫青春》节奏流畅，曲调悠扬，歌词真诚且充满希望，听到歌曲仿佛就看到了孩子们在球场上奔跑着的青春飞扬的画面。从歌词里仿佛看到了年轻人的自信、阳光和神采，也表现出孩子们在足球这项运动中感受到了团队的力量。

人民教育出版社体育部主任李志刚表示，团结是足球运动的关键词，遇到问题一起扛，胜利就一起分享，体现了足球场上11人相互配合、相互支持、相互协助的力量。这次校园足球歌曲的评选体现了歌曲艺术与校园体育的融合。他在点评歌曲《足球少年》时说，少年是一段充满梦想的时期，而该歌曲则充分体现了少年时期的足球理想与梦想。同时，这首歌曲创作用心，简洁易懂，便于在中小学校园进行传唱。

教育部全国校园足球专家委员会委员、北京师范大学博士生导师郎健表示，本次活动中，多首歌曲都让人感觉充满奋发向上的力量，歌词也让人感受到青春的爆发力，非常让人振奋。“歌曲《追逐梦想》让我感受到了心怀抱负的年轻一代为自己梦想永不言败的拼搏精神，强调了赛场上友谊第一比赛第二的体育精神，进攻防守战术意识的掌握和合理运用是取得胜利的重要因素。”郎健希望，能把希望寄托在满怀大志的年轻一代身上，从点滴做起做好校园足球工作，为实现中国足球梦尽一份自己的力量。

西安音乐学院作曲系教授、青年作曲家任意对提交自广东科学技术职业学院的《激情与力量》进行了点评，他认为，该歌曲在艺术与技术两个方面都较为突出，反映了当代青年敢于拼搏，积极向上的精神风貌，体现了足球团结和拼搏的体育精神，既通俗易懂又具有象征意义。任意还表示，本次活动将体育与艺术相结合，在广大青少年中推广足球所体现的体育精神，这种团结和拼搏的精神也正是中华民族的优良传统。

北京市海淀区民族小学教学主任窦丽娜点评了歌曲《圆圆的足球圆圆的梦》。她认为，该歌曲不仅传唱度高、节奏明快、创作优良、内容丰富，而且展现了活力四射的校园足球活动场景，传递了团结协作的价值观念。

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