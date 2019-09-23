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NYBO新赛季启动 把小篮球带给大山里的孩子们

2019年09月23日14:24  来源：新华网
 
原标题：NYBO新赛季在贵州黔东南启动

2019-2020赛季中国人寿·NYBO青少年篮球公开赛秋季赛21日在贵州省黔东南体育馆开幕。

本次秋季赛，NYBO举办城市数量和参赛人数再创新高，覆盖近60城市，预计参赛人数也将达到近万人。据了解，秋季赛报名目前在NYBO小程序进行中，各组别冠军队将获得参加本赛季全国总决赛的名额。

开幕式上，国家体育总局青少年体育司副司长王雷说：“经过两个赛季的发展，更多的城市、机构和社会力量加入到NYBO的组织建设中，为全国各地的青少年提供高水平、持续稳定、内容丰富的体育运动平台，帮助青少年培养参与体育运动的习惯。”

中国篮球协会青少部部长薛云飞表示，NYBO持续全年、每周比赛的模式，让中国各个地区的孩子乐于参与篮球运动，并在其中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志；同时，越来越多的中国篮球未来之星，也在这个平台上崭露头角，充实中国篮球的人才储备。

“新的赛季，NYBO的秋季赛版图扩大到近60城市，明年的春季赛还将进一步增加到100个城市，展现了良好的发展势头。本赛季，我们的小程序正式上线使用，我们还将继续拓展赛事体系，在原有基础上新增国际赛，为孩子们提供更高的施展平台。”NYBO青少年篮球公开赛发起人、NYBO组委会主任陆浩表示。

在开幕式之后的U8组揭幕战上，黔东南华蒙星队对阵荣耀之星队。两队小球员均展现了良好篮球技巧、拼搏精神和良好的心理素质。最终，荣耀之星队小球员凭借默契的配合、积极的拼抢，赢得了本赛季NYBO首场比赛的胜利。

(责编：郝孟佳、孙竞)
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