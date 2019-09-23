十五年一贯制学校 多彩课程引导学生全面发展

秉承“着眼于学生一生的发展”办学理念，坚持“质量立校、专家治校、科研兴校、文化润校、特色强校”的发展战略，是河南省南阳市第二完全学校的目标。据悉，学校一直致力于建设南阳市十五年一贯制完全学校新地标。

校园全景（校方/供图）

建立学生发展制度 引导学生全面发展

学校为适应新课改、新高考的现实需要，在“着眼于学生一生的发展”教育理念指导下，树立把学生放在学校一切工作正中央的意识，教育教学包括管理，都围绕学生的发展进行。为促进学生全面而有个性发展，积极探索建立学生发展指导制度，向学生提供系列指导和服务，聚焦学生在学习、个性、生活、社会性以及专业领域的必要指导，让学生良好的适应学习与生活、健康成长与发展。

在观念更新上，他们变“授业解惑”为“立德树人”，转变意识，变“管理学生”为“为学生发展服务”，围绕学生的需求，研究学生的学习与发展。成立学生发展指导中心，把帮助解决学生成长烦恼和激发学生发展潜能看作工作职责之一，以促进学生全面而个性发展作为目标，坚信每个学生都有各自的特长和才能。学校充分结合现有的德育、课程、心理、社团活动、社会实践，在学科教学中融入学生发展指导内容，打造以学生生涯发展脉络为主线的课程、活动、管理、咨询、小初高一体化学生发展指导体系。

立足学生核心素养 构建多彩课程体系

为了提高学生的审美情趣、艺术修养、心理素质、协作精神、创新创造能力和社会适应能力，促进学生的个性发展，塑造健全的人格，学校还开展选课走班活动，创办书法、国画、围棋、剪纸、陶艺、茶艺，武术、足球、游泳、轮滑、跆拳道、趣味田径、天文、魔法科学、右脑速记、3D打印、创客电子、创客机器人等20多个社团，有学校教师或外聘专业教师负责指导。

学校还将常年开展多元化的校园文化系列活动：举行爱国主义读书教育活动，讲故事比赛，征文比赛，歌咏比赛，黑板报比赛，手抄报比赛等，为孩子们的个性化成长搭建了展示自我的梦想舞台。

提升教师素养 厚植教育沃土

据了解，学校现有教职工96人，其中面向全国引进的省市级示范性高中在职中青年骨干教师和学科带头人占60%。此外，南阳师院文史学院博士王申任学校业务校长，引领教研工作，高标准对接教育资源，以新理念、新模式、新机制，构建“制度化、专业化、专家化”的教师发展体系。

学校牢固树立依靠教师成长来发展学校的理念，负责人表示，未来将通过不断开展“名师工程”、“青蓝工程”、“联动教研”、“听课评课”、“专家讲座”、师德专题教育等丰富多样的活动来进打造师德高尚、素质优良、技艺精湛、高素质专业化教师队伍来的为学生的全面发展服务。 （陈明武 王丙双）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)