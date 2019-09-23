英语课堂高质量在于巧妙提问

课堂提问是教学互动的必经途径，是课堂教学的风向标，也是检验教学成果的试金石。课堂提问是教师与学生进行思想交流的主要媒介，是有效提高教育水平的方法之一，也是实现英语课堂互动的前提。简洁扼要的提问方式，是一种有效的教育方法，它不仅能充分展现课堂精髓帮助学生整合语言信息，而且还能培养学生的思维能力，让学生从深层次、多角度论证、思考问题。通过与教师的沟通交流，从而实现英语课堂的思维互动。

在大学英语教学中，合理运用提问策略，增加学生的知识吸收量，通过教师缜密、细腻、简洁的知识提问，学生在思考、回答过程中，既要结合课文内容又要表达个人思想，经过反复的思考、互动、提问，学生的思维能力、学习能力以及口语表达能力，在一定程度上得到了全面的提升，从而增加学生的知识吸收量。

首先，创设有效情境。构建一个轻松、活泼的课堂氛围是大学英语教学的首要步骤，创建一个愉悦的课堂情境是课堂提问的重要前提。

其次，创设不同层次的问题。不同的提问方式和不同的提问内容所蕴含的知识难点也会有所不同。教师要因地制宜，根据每个学生的英语水平，选择不同的提问类别。例如涉及语法、词句变换等语言表达问题，那么它的作答对象，应该是英语基础较差的学生，其目的在于检测学生的掌握程度，使他们提高自信，充分掌握知识难点。

再其次，进行有效的人际沟通。沟通是思想交涉的桥梁，在课堂教学中拥有良好的沟通技巧不仅能调和课堂氛围，还能促进学生与教师之间的情感交流。在授课过程中，当提问者与回答者无法同步思维时，教师要以引导的方式对学生进行启发教育，全面引导那些性格孤僻、学习成绩较差，且不爱主动发言的学生，同时也要引导那些性格开朗、思维活跃的学生。教师要统筹兼顾、因材施教，在面对学生的性格弱点、思想错误时，以引导教育为主，批评反省为辅，课堂教学的目的就是营造良好氛围，全面培养学生的积极性。

互动式教学法注重的是学生的自主能力培养，在学习过程中以自主学习为主线，从而开展互动式教学的知识内容。自主学习不是传统的自我学习也不是放任学习，而是给予学生充分的学习空间，强调学生的个性发展。在多种形式的互动课堂中，教师是真正的“摆渡者”“发号指令者”，在教学过程的始末，使用最简洁的口号，如提问、反问、设问、抢答等，通过师生之间一系列的对话、交流、构思，以及生生互动形式、小组合作形式等多样化、多元素，组合成综合性互动课堂。以师生携手共“做”为手段，组织课堂教学实施、推动课堂教学改革，尤其要注重新生教学，要信任学生并给他们展示才能的机会，发现好苗子、选中学科好尖子，开展英文课文经典段落诵读、英文课本剧表演、英文辩论会等活动激发学生们学好英语的积极性与自信心。

网络的出现，为大学英语教学提供了一个开放的教学环境，极大地丰富了教学模式，大学英语教师的角色因此改变。教师由传统教学中的主体者变成以学生为中心的主导者、启发者、帮助者和促进者，对学习过程实践监管、鼓励学习进程，帮助学习者顺利实现与学习资源的交互和学习过程中的协作，达到对语言知识的建构目标。教师要充分利用网络教学平台，为学生提供课堂教学与现代信息技术结合的自主学习路径和丰富的自主学习资源，促使学生从被动学习向主动学习转变，因此，大学英语教师更多的时候是隐身在幕后的网络平台，从主讲者转变为“隐身”者。

教师巧妙运用课堂提问策略，准确地把握课堂氛围，鼓励学生大胆发言，帮助学生解决语言、发音上的障碍，在精神上、思想上、沟通上与学生保持良性循环，从而提高师生互动发展，使教师教得愉快，学生学得轻松、有收获，真真切切提高大学英语课堂的效率。好老师要“用好课堂讲坛”，要“守好一段渠、种好责任田”，要用自己的学识、阅历、经验滋润学生心灵，增强学生的价值判断能力、价值选择能力、价值塑造能力，引领学生健康成长。使学生学有所获，使教师教有所盼，师生互动，生生互动，在和谐愉快的氛围里学习，教学相长。课堂巧提问，教学妙趣生，不断提高教学效率。

（作者单位：河西学院）

(责编：实习生(李萌)、熊旭)