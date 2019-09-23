原标题：三千名粤港澳青年齐唱“我和我的祖国”

9月22日上午，由广东省青年联合会、粤港澳大湾区青年总会主办的“我和我的祖国”庆祝中华人民共和国成立70周年暨粤港澳大湾区青年节交流活动主场活动在广州白云国际会议中心西广场举行。粤港澳三地约3000名青年代表齐聚白云山下，开展庆祝新中国70华诞系列主题活动。

秋天的花城广州，清风送爽。白云会议中心西广场充满热烈欢快的气氛，3000名粤港澳青年在广场中央排列出“祖国好”3个大字矩阵，向祖国问好。18名国旗护卫队队员护卫着鲜艳的五星红旗走向升旗台。国歌奏响，五星红旗冉冉升起，全场青年高声合唱。庄严的升旗仪式拉开了活动序幕，一首《我和我的祖国》则将活动引向高潮。青年们挥舞手中的五星红旗，嘹亮的歌声响彻云霄。来自香港的护卫队队员杨同学说：“希望可以通过自己参加国旗护卫队的经历，向身边的同龄人、香港亲友讲述眼中的国旗故事。”

21日，港澳青年经港珠澳大桥往珠海，分赴佛山、江门参观交流，与当地青年代表共同领略岭南文化，感受大湾区经济发展的新面貌。

在佛山西樵国艺影视城里，青年们在古城墙、上海街和广州街留下足迹，在连接现实与历史的时光隧道中，感受着浓厚的历史文化气息。在江门，青年们参观了世界文化遗产开平碉楼与村落，一同欣赏了粤剧、舞狮等传统文化表演。

“3年前我大学毕业就来到江门，现在正在做有机蔬菜种植的创业项目。”港澳青年创业者罗伟特说，粤港澳大湾区建设让创业团队看到了诸多利好政策和未来的广阔市场，他们选择来到广东寻找新机遇。（记者洪秋婷）

(责编：李依环、岳弘彬)