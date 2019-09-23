2019国家网络安全宣传周“青少年日”主题论坛举办

论坛现场（中国网络社会组织联合会供图）

人民网北京9月23日电（李依环）国家网络安全宣传周“青少年日”主题论坛日前在天津举行。论坛由共青团中央宣传部、中国网络社会组织联合会主办，以“维护网络安全 助力青少年健康成长”为主题。相关部门领导和专家、学者及互联网行业代表就如何引导广大青少年正确认识网络、科学运用网络等问题作了交流。

与会嘉宾一致认为，做好青少年网络安全保护工作，需要各方共同努力，通过加强网络治理、推动相关政策法规出台以及制作、传播正能量文化产品等方式，真正为广大青少年打造一个清朗网络空间。

在主旨发言环节，中国社会科学院大学副校长林维谈到，当前已进入数字时代，未成年人享有相应“数字权利”，这些权利诉求及保护范畴需要有明确的法规加以支持。林维进一步指出，一是需要保障儿童特有的、平等的享有数字权利；二是要保护未成年人不因生理、心理的特点受到网络环境的侵害；三是要明确不同层级的未成年人充分理解尊重他的不同类型；四是要明确不同类型的数字产品对未成年人权利、义务的界分。

对于防范青少年网络沉迷的问题，北京青少年法律援助与研究中心副主任于旭坤提出三点建议：一是建立起由政府推动建立的一站式青少年群体网络游戏管理平台，避免孩子们沉迷网络游戏；二是要注重未成年人的心理健康问题，引导他们不要沉迷网络；三是要对网瘾治疗机构进行监管。同时，除了对未成年人的网络空间保护，于旭坤也强调要促进青少年群体的网络保护和现实保护的有机融合。

“通过自身接触到的很多案例，我们发现青少年在涉网过程中权益受侵害的案件存在以下特点：一是地域跨度大，这对联系、核实取证的后续线下服务带来新的挑战；二是对个案处置的时效性要求更强，留给我们发现和介入的时间非常有限；三是对跨部门协同的要求更高，这对协调处置提出更高的要求。”上海市青少年服务和权益保护办公室副主任王蕾在发言中谈到。

据悉，“青少年日”主题论坛是2019年国家网络安全宣传周系列活动之一。在本次活动的圆桌对话环节，多位网络平台负责人也畅谈了为青少年营造风清气正网络空间等方面的经验和举措。

(责编：李依环、岳弘彬)