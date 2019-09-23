首都大中小幼教师同台讲述育人故事

人民网讯 由北京市学校德育研究会主办的“我和我的祖国”爱国主义主题教育——“讲述我（我们）的育人故事”演讲交流活动日前举行。来自北京市属大学、中心、小学、幼儿园的校领导及教师代表等26人现场讲述一线教书育人故事。据悉，这是北京市搭建的促进“大中小幼一体化”德育体系建设的重要平台。

此次演讲交流活动中，各个学段的教师代表以生动的案例，阐述了基层学校鲜活的德育教育。北京市丰台第一幼儿园老师刘艳明是孩子们眼中的魔法老师。她给自己取了外号——糖果老师，希望能给孩子们带来一段甜蜜的幼儿园生活。

演唱《长征组歌》、重走长征路研学、开设《长征》校本课程、“大视野 新长征”…… 海淀实验小学语文教师程润讲述了学校开展系列教育活动的故事。程润谈到，自己作为一名一线教师，将坚守以家国情怀铸魂育德的初心。

北京师范大学第二附属中学老师尹芳成为一名人民教师已经三年时间。三年中，她见证了孩子们从青涩的模样成长为大人，参与过他们青春里无数琐碎而美好的事情。在尹芳看来，“育人”是与孩子们相守、陪伴他们成长。未来，她也将继续保持着心中的一份温情，成为更坚强、更智慧的老师。

“中国音乐学院坚持将思想政治教育与高等艺术教育规律相结合，将思想政治教育与专业教育协同融合，着力培养‘为人民而歌’的人民艺术家。”活动上，中国音乐学院思政部主任佟怡介绍了学校的新做法、新成效。

据悉，此次征文活动由北京市学校德育研究会发起，经北京市委教育工委批准，经历半年多准备，开展了学校考察和座谈交流、学段展示交流、专家评审推荐、大会交流展示。活动开始以来，共收到来自北京市16个区及燕山地区的征文260余篇，参与学校80余所，涉及大中小幼各个学段。（李依环）

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