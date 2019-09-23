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美术院校人体写生引争议，暴露了啥

与归

2019年09月23日07:39  来源：光明日报
 
原标题：美术院校人体写生引争议，暴露了啥

2000多年前，古希腊街头，竖立起了一座座裸体雕塑；1000多年前，甘肃酒泉，裸体女性画像被绘在了墓壁上；500多年前，米开朗琪罗创造了裸体雕塑《大卫》，闻名于世；1914年，刘海粟在上海美术专科学校开设人体模特写生课……

然而前不久，“美术院校示范人体写生引争议”的话题，却上了热搜。

起因是，网友“@艺术物语”上传了一组大学美术课堂教学照片，配文称“川美院长亲自写生示范确实厉害”，评论区却热议起了“该不该画裸体”。还有网友表示，自己学校的艺术系，就因为部分家长学生反对、别的教师从中作梗，而取消了人体写生课。

“该不该画裸体”，这个本该作古的话题，竟然登上了移动互联网时代的热搜，不得不说，这很“穿越”。

说实话，看到这个热搜，我感到诧异的程度，估计要高于那些诧异于“课堂上竟然有人体写生”的网友。都什么年代了，竟然还有人反对美术院系的人体写生课？这也让我们看到，文明从来都不是齐头并进的。

不可否认，一具裸体出现在大街上、公园里、地铁上，显然是不合适的，也不是我们共同遵守的公序良俗；当一个其他科目的课堂上出现了裸体，我们也可探讨合不合适；但是，当裸体出现在美术写生课上，就没什么不妥。有位网友说得好：专业的人做专业的事。

我们不能用一个标准、一套逻辑去解释一切、衡量一切。如果这个世界整齐划一，所有人都活得整整齐齐，那么这个世界就会失去太多色彩和美丽，我们将失去文明中的诸多价值和意义。别的不说，都按这个“裸体勿视”的标准和逻辑，那么医学专业的学生，是不是也无法解剖、研究人体部位了？

当然，一些人之所以反对裸体写生，是因为对美术了解不够，不明白裸体写生的背后，其实不仅仅是展现人体之美，还有基于对光影关系的学习。比如，有专业的网友就解释：“同样的皮肤，在不同的光影下，骨骼、肌肉、脂肪等，都呈现不同的结构，对美术生的观察和造型能力训练有很大作用。”

在美术的语境里，裸体不能与低俗、羞耻、淫秽画等号，恰恰相反，它是美和艺术的体现，指向的是文明和美好，而不是愚昧和丑陋。

不过，最可怕的还不是不理解，而是对自己不理解的东西一概嗤之以鼻，甚至让别人也做不得，从而和自己保持一致。这种“伐异”思维，才是最可怕的。这不仅仅是思想不够开放、心胸不够包容的问题，而且是缺乏求同存异的同理心以及条件置换的思维能力。

为人处世，切忌把别人的喜好、兴趣、追求等，纳入自己的价值评判体系。只有相互尊重个体的差异，我们才能彼此平等相待。如果连躯体之美都不能有条件地展现，又谈什么艺术的自由呢？

（作者：与归，系媒体评论员）

(责编：李依环、岳弘彬)
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