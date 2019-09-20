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北京交通大学：小我融入大我、青春献给祖国

2019年09月20日09:48  来源：人民网-教育频道
 

近日，北京交通大学机电学院博士党支部举办“青春告白祖国”主题党日活动，通过讲述“一带一路”赴老挝暑期社会实践的所见、所闻、所感，深情告白祖国。

此次活动以艾政阳分享主题为《探寻交通强国丝绸路，铸就“知行”青春中国梦》，讲述了在经历老挝和马来西亚一带一路暑期社会实践活动后，对祖国强盛、交通强国、中老友谊、交大人的担当四方面的理解与认识。

据悉，在讲述国力强盛方面，艾政阳同学主要从火力发电量、房地产投资、公共交通的数据量以及在老挝境内处处可见的中国制造等方面进行详细说明。而交通技术方面主要通过桥梁和铁路来证明。中铁二局万象制梁场和马来西亚东海岸铁路项目就是两个最好的例子。老挝南部阿速坡省水电站大坝发生垮塌后，中国政府及在老企业对老挝做出的积极求援和帮助则是中老友谊的最好见证者。

在发言接近尾声时，艾同学嘱托各位学弟学妹：“祖国复兴之路仍在脚下，科技自主、贸易自由俨然成为我们当下的主题，我们恰恰处在两个一百年的时代大船当中，我们应该肩负起时代责任，在一带一路沿线上大刀阔斧的干一番事业，将中国标准发扬光大，回报祖国、回报母校。我们应不断开拓交通强国丝路建设，以行而求知，因知以进行，铸就“知行”青春中国梦！”

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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