高校思政课“四化一中心”实践教学的建构与实践

高校思政课教学要求实践教学遵循“思政工作规律、教书育人规律、学生的成长规律”。从实践教学的视角来看，这种“实践性”有两种理解：实践性教学与实践性课堂。一般而言，实践性教学与实践性课堂的的强与弱直接关系到思政课的目标和宗旨内化在生活中的效果。进而，可以从狭义和广义理解高校思想政治理论的实践教学。狭义的实践教学是特指思政课教学中与课堂教学、网络教学相对应的一种教学形式。

“四化一中心”的实践教学模式，是打造“概论”课实践创新课品牌探索，以能力提升为中心，课程化、规范化、信息化、特色化的“四化一中心”的实践教学模式。

教学课程化：建立实践教学课程体系

天津工业大学严格按照课程体系五要素，制定了明确思政课实践教学课程体系：在课程目标方面，注重提升师生的理论运用能力、社会实践能力、网络行为自觉能力；在课程结构方面，强调课堂内的实践教学、社会实践教学、网络实践教学按照2:5:3结构设计；在课程内容方面，重视凸显教与学的实践性向度；在课程实施上，给予每门必修课0.5学分、相应学时，以及人、财、物的支持；在课程评价方面，突出家校社协同考核评价的地位和作用。

实践规范化：制定科学完备实践方案

实践教学方案既是达成实践教学课程各要素要求的教学设计，也是保障实践教学有序有效开展的活动规划，具有规范教学和规范实践两个维度。为此，天津工业大学思政课的实践教学按照这一逻辑进行探索，制定了详细的实践教学方案。在规范教学方面，按照教学基本要求，为实践教学单独制定实践教学的大纲、日历、进度表，明确实践教学目的、要求、内容、过程等，形成事前调查、事中检查、事后考核的规范化教学督导流程，确保实践教学有规可行。

载体网络化：用网络化优化实践教学

思政课实践教学从两方面推进：一是开展对网络虚拟空间的实践教学。引导学生围绕网络热词、网络事件、网络直播、网络道德、互联网立法等主题，在网络上搜集相关文章、图片、视频、音频等，精心设计网络问卷，进行数据整理，分析研判，形成网络实践的小组观点，通过网络实践教学的学思践悟，培养学生树立正确的网络文明观、道德观、法治观。二是推动用网络技术的实践教学。借助于互联网强大的资源整合和传输功能，把互联网技术与思政课实践教学深度融合，用网络技术丰富实践教学的内容和形式。

效果品牌化：形成特色鲜明实践成果

天津工业大学思政课实践教学按照实践教学品牌化建设思路，针对四门思政课必修课程的特点，经过长期实践探索，形成了各自品牌和特色：“概论”课实践教学的“课堂内实践教学+课堂外社会实践教学+网络实践教学”的创新形式。

以提升师生能力为中心的能力具象化

天津工业大学在提升师生能力上进行了大胆探索和实践，把实践教学理念和要求贯穿到思政课教学各方面。在推动课堂教学革命方面，重视师生的理论运用能力的培养，要求四门必修课程的课堂教学要针对社会现实热点问题，从学生困惑讲起，循循善诱，把所学理论运用到对社会现象和问题的理解和分析上去，把理论内化于心。在社会实践教学方面，以实践基地建设为抓手，发挥好“社会大课堂”实践育人作用，通过形式多样的社会实践教学，着力提升师生对相关知识外化于行的能力。

高校思政课教学以“四化一中心”的实践教学模式努力建成实践教学课程体系，制定科学完备实践方案，优化实践教学，指导“课堂革命”凸显课堂的实践教学功能。在社会实践教学中强化实践基地教材建设，在网络实践教学中深化实践教学网络化运用。更加注重教师与学生的互动，注重课堂与社会的互动，真正做到重视思政课的实践性，把思政小课堂同社会大课堂结合起来，开创思政课教育教学的新天地 。(张健华 吴优)

(责编：实习生(张楠)、熊旭)