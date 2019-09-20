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2019大学校长“开学第一课”

成都工业学院校长严余松：立德 立学 立行 让成工的青春最成功！

2019年09月20日13:35  来源：人民网-教育频道
 

成都工业学院校长严余松（学校供图）

人民网北京9月20日电 成都工业学院19日举行2019级新生开学典礼，校长严余松在发言中寄语新同学：希望你们立德为先，立学为本，立行为要，在成都工业学院传承品格，学以成人，用奋斗刷出“青春存在感”。

严余松在《立德 立学 立行 让成工的青春最成功》中的演讲内容节选如下——

今天大家开启了崭新的大学生活，因为你们的到来，给成工院带来了全新的力量和希望。感谢你们选择了成工，从今天开始，你们的人生履历将翻开属于成工人的这一页。

同学们，你们身处的成都工业学院，是一所足履实地、历久弥新的百年老校。光阴荏苒，百年滋养，几代成工人的励精图治与薪火相传，形成了我们“手脑并用 学做合一”的校训和“严谨、朴实、勤奋、创新”的优良校风。我们坚持“地方性、应用型、开放式”的办学定位，从最初的两个专业发展到如今以工为主，以机械、电子信息类专业为特色，涵盖工、管、文、理多学科，适应地方社会经济发展需要的特色鲜明的本科院校。请相信，成都工业学院是你们最正确的选择，现在并且永远都是你们最温馨的家园和最坚强的后盾！

同学们，这是一个快速发展的时代，快节奏的生活让我们变得如同樵夫，尽怀刀斧意，不见山红花。在这个“快”的时代背景下，你们跨入了大学校门，我希望你们能沉下心来，放缓步伐，在安静博雅、绿树成荫的校园，能够静心向学、“慢”品大学，感受成工文化。当然，我这里所说的慢，不是拖延、懒散，更不是随波逐流、随遇而安，而是扎实笃定、自信从容，在大学期间塑造更好的自己。下面，我对你们即将开始的大学生活谈几点希望。

第一，厚植家国情怀、修身立德，做与国同行的亲历者

“在中华民族几千年绵延发展的历史长河中，爱国主义始终是激昂的主旋律”。纵览前辈先贤与仁人志士无不以民族兴旺、国家昌盛为己任。106年以来，尽管学校数易校名，几迁校址，几番风雨，几次跨越，但始终不忘初心，从为传授学生职业技能，振兴民族工业、发展实业经济，解决民生和社会问题，推动国家兴旺强盛的“实业兴国”的办学初衷，到抗战时期急国家之所需创办“航技科”，再到如今为更好地服务地方经济社会发展而打造应用型本科大学的“厅委共建”“四川样板”，学校在百余年的发展历程中始终与祖国同呼吸共命运。问前程、看脚下，在成工这片热土上，从“红梅不屈服，树树立风雪”的开国元勋陈毅元帅，到身负“坚韧不拔之志”的“相似论”创立者张光鉴，再到去年刚刚毕业，放弃公司高薪聘请，毅然选调到条件艰苦、地处藏族高原地区的国家级贫困县色达，用青春和知识服务当地的计算机工程学院2014级的莫阳同学。我们看到，正是这一代代成工人以担当兴校强国使命的历史自觉、坚定不移跟党走的政治自觉、传承民族精神血脉的文化自觉，诠释了成工人的初心，传承了我们成工人独有的“红色基因”。

作为新一代的成工人，更是要把爱国当成一种信仰，熔铸在自身的血液里，与国同心，与校同行。我们可以从点滴做起，从一言一行做起，把爱国、爱校的热情和决心融入到你们每天简单而又纯粹的学习生活中，学透一本教材、做好一张试卷、完成一次实验、专注一节课堂……我相信，一个个朴素“小目标”的实现一定能够成就优秀的你们，一个个优秀的成工学子一定能够成就成工更美好的未来。

第二，培养探索意识、潜心立学，做求真路上的攀登者

大学期间，是人成熟的关键时期，有的人经历这个阶段，迅速成长、成熟，长成具有独立人格、有独立思考能力的人，在自律中获得自由，在天行健的时候自强不息。也许你们中的人还在为进入大学可以轻松一下而暗自欣喜，还在为可以通宵打游戏、刷抖音而欢呼雀跃......我想说进入大学，你的首要任务和本分天职就是学习，要下大功夫掌握本学科专业的基础知识、核心内容和前沿动向，要下大力气把你们的兴趣爱好变成你们的优势特长，为今后进入社会准备好你们最亮丽的通行证。这一切都离不开刻苦勤奋，在学习上不断挑战自我，勇攀高峰。你们的学长，17级电气自动化专业的李俊、赵月卿、软件工程专业的黄志宇三位同学，他们并没有满足专业课上的高分，而是在不同学科领域不断丰富自己，在今年暑假参加了美国大学生数学建模竞赛，凭借“空难救援响应系统”项目，斩获这一竞赛的一等奖。他们所付出的辛苦和汗水，其中所经历的酸甜苦辣，带给他们的不仅是一个国际赛事的优秀成绩，更将成为他们人生中宝贵的精神财富。

今年我们学校还涌现出一批考研榜样。全校被双一流、211、985高校录取的学生占录取学生总数的41%。智能制造学院15级机械设计及其自动化专业的陈冠宏同学，在大学四年不仅专业本领过硬，多次荣获奖学金，还在考研中勇于挑战自我，实现“三跨”，最终被中国人民公安大学法律专业录取。

这些都是值得我们新同学们学习的榜样。希望同学们能珍惜大学期间宝贵的时间，不断丰富完善自己；学会自主性学习，积极主动地调整学习策略；学会创新性学习，适应教育教学的变革和成长方式的改变；学会开放性学习，向老师学，向同学学，向各种多媒体平台学。通过学习，求得真学问、练就真本领，成为有理想、有学问、有才干的人。

第三，培育实践精神、躬身立行，做青春无悔的奋斗者

刚刚挥手告别高考还带着“小欢喜”的你们，大多数是第一次远离父母，获得了前所未有的独立和自由。高中时期，我想你们听的最多的一句话就是“上了大学就轻松了”。 同学们，现实是：大学是来读的，不是来混的。大学为每一个心有梦想的学子提供逐梦的机会。但梦想的实现必须以知促行、以行求知，脚踏实地、努力奋斗。人与人之间最小的差距是智商，最大的差距是坚持奋斗。

我们的在校学生中，材料与环境工程学院17级材料成型与控制专业的王雪峰同学，不仅成绩优秀，获得国家奖学金，还是学校学生志愿者讲解队队长、国旗护卫队副队长、创新创业协会会长，获得了“2018年度中国大学生自强之星”称号，这也是我校学生第一次获此殊荣。网络与通信工程学院16级通信工程的雷思齐同学，在校期间，自己创办了公司，研发轻木材质航空模型套件，现在公司产品已出口到英国、德国、菲律宾、印度等国家。

这些优秀同学的身上都有一个共同点，那就是勇于实践，不断去挑战自我，在奋斗中实现自我价值。青春是用来奋斗的，幸福都是奋斗出来的。今年暑期大热的“魔童哪吒”告诉我们，“我命由我不由天”，希望你们把命运掌握在自己手里，向这些优秀的学长们看齐，培育实践精神，勇于尝试，想到了就去学，学到了就去做，在躬身立行的奋斗中品味成功的快乐。我相信，只要你们敢想敢干，就能活出自己的精彩。

同学们，你们是生逢其时的一代人，你们入校的2019年恰逢新中国成立70周年。希望你们立德为先，立学为本，立行为要，在成都工业学院传承品格，学以成人，用奋斗刷出“青春存在感”。

(责编：李依环、熊旭)
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