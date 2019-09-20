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学生人生路上的持灯人

——记山西省长治市第二中学教师许军则

2019年09月20日09:47  来源：中国教育报
 

“地要扫得一尘不染，书要放得整整齐齐，字要写得方方正正，黑板要擦得干干净净，做人要知书达理，穿着要朴素大方，说话要字正腔圆，书要背得滚瓜烂熟……”

在自己任教的山西省长治市第二中学，全国教书育人楷模许军则以“严厉”闻名。他所管理的班级，从学习到课堂纪律乃至上课间操等，全都有着详细的规定，久而久之，学生们亲切地将他的班级管理办法称为“小许班规40条”。

要求学生做到的，自己首先做到

1996年，许军则从山西大学师范学院外语系毕业，到长治二中做了一名英语教师。开启教师生涯之初，他就坚信只要脚踏实地，从大处着眼、小处着手、细处着力，一定能做出非凡业绩。

“每人在一张A4上纸写下自己的简历。”许军则的“开学第一课”就是这么简单。但是很多学生偏偏过不了这一关，因为许军则不仅要看内容，更要看学生们字写得好不好。他把写一手好字看作一种礼貌，“既是对自己也是对别人的尊重”。

许军则坦言，自己是一个荣誉感很强的人，“荣誉感往往能产生动力”。日常教学之外的各种活动，只要是有助于促进学生全面发展的，他都鼓励学生积极参与并且自己从不缺席，目的就在于培养学生的集体荣誉感。

“‘40条班规’可不仅仅是针对学生的，要求学生做到的，自己首先要做到。”为了督促学生每天按时作息，许军则坚持每天早晨7点前准时到达教室门口；中午放学，他要等学生对上午的课程内容进行总结以后，才和学生一起离开教室；每天晚自习结束，他和学生一起离开教室，然后检查宿舍，督促学生休息，回到家多数时候已是半夜了。在许军则看来，只有这样才能做到言传身教。

2002年，为了让班级在运动会中取得好成绩，赛前一个月，许军则开始每天清晨和学生一起训练。从那以后，许军则就坚持每天早上和学生一起跑步，从未懈怠，至今已持续了17年。“对学生来说，陪伴往往是最好的鼓励和关爱。”谈起这样做的初衷，许军则如是说。

宽严有度皆是爱

许军则一直把做好细节作为学生养成教育的关键。他要求学生做任何事情都要端正态度，认真对待。他制定的“40条班规”说是“40条”其实已经拓展到200多条，内容详细到令人咋舌，但日子一长学生们发现“仔细想来都有道理”。

许军则认为，作为一名班主任，对学生要求“严是爱，松是害”。一次自习课时间，有一名学生在教室里高声喧哗，恰巧被在楼道里的许军则听到，他立刻走进教室，严厉批评了这名学生。很多学生记得，那天许军则非常生气，说话声音很大，离开教室时关门的声音也很大。在他看来，一个人犯点错在所难免，情有可原，但如果影响到别人是“绝对不允许的”。

有人问许军则：“你制定的‘40条班规’里许多规定和学习本身没有直接关系，有那么重要吗？”在许军则看来，做好生活中的小事，往往能潜移默化地影响一个人的学习和成长，“我更看重学生的未来”。

许军则教过的学生牛木川刚入学时成绩比较差，上课经常迟到，书写潦草，课桌上的书本总是乱放一气。许军则多次找他谈心并试着帮助他改变这些不良习惯，一次不行两次，两次不行三次，反反复复，不厌其烦地纠正。经过许军则半年多的“调教”，牛木川进步明显，2009年，牛木川在全国物理竞赛中荣获一等奖。2010年考入北京航空航天大学的牛木川给许军则的信中写道：“许老师，是您的严格要求让我养成了良好的习惯，是您的严格要求让我体会到了成功的快乐，是您的严格要求让我的人生插上了腾飞的翅膀。”

辛勤耕耘，孜孜育人

在多年的教学实践中，许军则探索出了“高效课堂读、听、练、议、讲五步教学法”。课前，他认真钻研教材，制定科学合理的教学目标；课堂上，他通过多种多样的教学形式提高讲课效率，用丰富形式激发学生的学习兴趣，增强学生的语言实践能力；课后，他督促学生强化读写，勤于背诵，注重练习。

为防止部分学生岀现偏科，许军则一有空就和其他学科教师共同分析研讨班上学生的上课情况、知识接受能力以及单科成绩。发现有偏科的学生，他会及时和任课教师沟通，帮助学生及时补足知识点，保证他们所有课程齐头并进。

在做好教育教学工作的同时，许军则还潜心钻研，不断提高教育教学科研能力，他编著了山西省校本教材《快乐英语动感地带》，承担了山西省“十二五”规划课题“高中英语写作渐行递进式教学模式研究”，讲过的课例被评为山西省2016—2017年度“一师一优课，一课一名师”省级优秀课。

对身边每一名同事，许军则同样十分关心。他十分注重发挥引领和“传帮带”作用，通过“听评课、互听互评”、组织专题研训活动等方式帮助年轻教师。通过他的传帮带，长治二中很多青年教师迅速成长，成为学校教学的中坚力量。

从教23年，许军则带了8届学生，教过的学生中有1200多人考入全国重点大学，其中有不少已崭露头角，成绩斐然。

躬耕讲台23载，引导一届又一届学生成才的同时，许军则也收获了许多馈赠——“山西省模范班主任”“山西省五一劳动奖章”“山西省特级劳动模范”“全国先进工作者”……

长治二中教学质量长年居全市之首，该校校长延庆余总是感慨：“学校取得这样的成绩，全凭一批像许军则一样的老师默默耕耘，呕心沥血。”*（记者 赵岩）

《中国教育报》2019年09月20日第3版

(责编：实习生(李璐)、熊旭)
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